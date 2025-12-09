LA DESTREZA DEL INTÉRPRETE ITALIANO MARCO D’AGOSTIN IMPRESIONÓ AL PÚBLICO DE PUNTA ARENAS CON SU OBRA “ASTEROIDE”

​Cautivadora función de la obra italiana “Asteroide” cerró la programación 2025 del 17 Festival de Artes Cielos del Infinito en Punta Arenas, el pasado jueves 04 de diciembre en el Liceo Polivalente Sara Braun. Situando a los espectadores en un multiverso de paleontología, amor romántico, tiranosaurios rex, reminiscencias de danza, soledades, efectos lumínicos, silencios y brillos. Entrando y saliendo de la escena constantemente, o de lo que se cree que es la escena, Marco D’Agostin, coreógrafo y performer de la obra, conecta directamente con quienes le miran desde los asientos, les hace preguntas, descansa en su compañía y les saca carcajadas con la irreverente coreografía que se entromete en su soliloquio. Con todo logra una atmósfera llena de ternura y datos científicos que cautivan al público por casi dos horas. La función de “Asteroide” en el marco de la 17a Edición del Festival Cielos del Infinito, contó con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras PAOCC y el Fondo de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas convocatoria 2025. Además de la colaboración de ATER Fondazione, IDRA Teatro y MAECI, que apoya la itinerancia internacional de artistas italianos.



Marco D’Agostin, coreógrafo y performer de la obra “Asteroide” compartió sus impresiones tras la función en la capital de Magallanes: “estaba muy emocionado de hacer esta obra que habla tan del fin en una zona que se llama Fin del Mundo y también era mi sueño venir a Patagonia, así que ha sido muy especial. Además, pensar que hace tres días no había un teatro en este gimnasio y en tres días el equipo magnífico de Cielos del Infinito lo ha construido…esta idea de que el teatro puede pasar en cualquier lugar me encanta mucho”, expresó el intérprete para agregar sobre la relación con el público local que “lo de esta noche ha sido uno de los más especiales que encontré en mi vida, por la curiosidad, porque tenían miradas muy abiertas y esto me ha permitido también descubrir cosas nuevas de mis palabras y mis movimientos y he sentido que había una energía muy especial”, detalló finalmente.

Damien Modolo, manager encargado de desarrollo y promoción de la obra, quien también colaboró en el proceso de investigación para la creación de “Asteroide” y el técnico Leonardo Baladassi viajaron junto a D'Agostin hasta la región de Magallanes para ser parte de la cartelera del 17 Cielos del Infinito. Conformando un equipo de tres personas en representación del extenso grupo de profesionales que hay detrás de esta creación escénica, que cuenta con minuciosos trabajos de sonido, iluminación, entrenamiento vocal, de movimiento, asesoría científica, traducción y otros.

Públicos



Eny Berríos, espectadora: “Me encantó, me gustó mucho la obra, encuentro que fue un despliegue escénico tremendo por parte del actor. La producción me llamó mucho la atención, el trabajo con las luces, todo lo que fue el sonido lo encontré excelente así súper agradecida de lo que hace Cielos del Infinito, que está abierto a la comunidad”.



Pablo Mancilla, “me gustó mucho la obra, la verdad es que hacen falta estas instancias siempre en la región y más cuando viene alguien de afuera, si bien tenemos buen teatro lo de afuera igual causa una novedad. No había nada de paleontología ni como lo trabajó, esos cambios, esos matices te dejaban enganchado, después te desconectaba y te traía de nuevo de vuelta, fue muy interactivo”.



Nestor Ríos, Director del establecimiento educacional que acogió la obra de teatro entregó su apreciación sobre el espectáculo que categorizó ‘de primer nivel’. “Tengo que decir que aún estoy emocionado y conmovido de haber visto este trabajo, este soliloquio que duró dos horas aproximadamente pero que parecen nada. El observar un trabajo profesional desde la producción, la actuación puedo decir solamente que es un privilegio para el liceo y tengo que agradecer a Cielos del Infinito por pensar en nosotros y recibir esta obra, de verdad, magnífica”.











