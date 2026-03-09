SEREMI DE LA MUJER DESTACA AVANCE DE PROYECTOS EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

​En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, durante el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la seremi de la Mujer y la Equidad de Género en Magallanes, Alejandra Ruiz, realizó un balance de los principales avances durante su gestión.

La autoridad destacó la implementación de la Ley de Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, conocida como la ley contra los “papitos corazón”, que permite al Estado retener recursos desde cuentas bancarias, fondos previsionales o devoluciones de impuestos para asegurar el cumplimiento de estas obligaciones.

En materia de violencia de género, Ruiz resaltó la aprobación de la ley integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, además de la ampliación de centros de atención especializada en el país, incluyendo uno en Magallanes para casos de mayor gravedad.

La seremi también informó sobre proyectos regionales en desarrollo, como la futura construcción de una casa de acogida y centros de la mujer en Punta Arenas, Puerto Natales y Puerto Williams, iniciativas que buscan fortalecer la atención y protección de mujeres en la región.





