Punta Arenas,
7 de marzo de 2026

CONVENIOS BUSCAN FORTALECER Y DAR CONTINUIDAD AL MERCADO CAMPESINO DE INDAP EN MAGALLANES

Los acuerdos se firmarán en la antesala del Día Internacional de la Mujer y buscan consolidar la comercialización de productos locales, con especial énfasis en el rol de las mujeres rurales.

mercado campesino indap

Este sábado 7 de marzo, entre las 10:00 y las 14:00 horas, el Mercado Campesino de INDAP dará un nuevo paso en su consolidación con la firma de dos convenios destinados a fortalecer la comercialización agrícola local y asegurar la continuidad de estos espacios de venta directa en la región de Magallanes.

La actividad se realizará en la bodega de INDAP, ubicada en la costanera de Punta Arenas, entre calles Colón y José Menéndez, y contará con la participación de 19 productores hortícolas. Además, se sumarán servicios públicos y equipos de salud que ofrecerán vacunación para personas mayores, toma de presión arterial y entrega de información a la comunidad.

Uno de los convenios será suscrito entre INDAP y PRODEMU, con el objetivo de reforzar el trabajo colaborativo entre ambas instituciones y desarrollar talleres y acciones de apoyo dirigidas a usuarias y usuarios del servicio, especialmente mujeres del mundo rural.

El segundo acuerdo se firmará entre INDAP y la Corporación Municipal de Punta Arenas para formalizar la experiencia de los mercados campesinos que actualmente funcionan en cuatro CESFAM de la comuna. Según explicó el director regional de INDAP, Gabriel Zegers, este convenio permitirá asegurar la continuidad del servicio, ordenar la participación de productores y entregar un marco regulatorio que facilite la comercialización de alimentos saludables.

La iniciativa también abre la posibilidad de proyectar estos mercados hacia otras comunas de la región, consolidando un modelo que vincula agricultura local, salud comunitaria y acceso directo a productos frescos para la comunidad.


MÁS DE 1.100 FAMILIAS MAGALLÁNICAS COMIENZAN A RECIBIR EL SEGUNDO PAGO DEL APORTE FAMILIAR PERMANENTE

MUNICIPIO IMPULSA CAMPAÑA PARA FORTALECER BRIGADA DE BOMBEROS DE RÍO SECO

​La convocatoria busca sumar voluntarios y respaldo empresarial para lograr establecer un cuerpo.

goreturismo

CONSEJO REGIONAL DE TURISMO CONSOLIDA SU TRABAJO EN SEGUNDA SESIÓN PLENARIA: NUEVOS INSUMOS TECNOLÓGICOS, INVERSIONES Y ADMINISTRACIÓN DE PARQUES MARCAN JORNADA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CONVENIOS BUSCAN FORTALECER Y DAR CONTINUIDAD AL MERCADO CAMPESINO DE INDAP EN MAGALLANES

alcalderadonich

VIVIENDA Y ESTÁNDAR HABITACIONAL MARCAN REUNIÓN ENTRE RADONICH Y FUTURO MINISTRO IVÁN PODUJE

senado

POR UN VOTO: SENADO APRUEBA EN GENERAL PROYECTO QUE ABRE PUERTA A CONMUTAR CONDENAS A PRESOS POR CAUSAS DE DD.HH.