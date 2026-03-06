Punta Arenas,
6 de marzo de 2026

VIVIENDA Y ESTÁNDAR HABITACIONAL MARCAN REUNIÓN ENTRE RADONICH Y FUTURO MINISTRO IVÁN PODUJE

Buenos días región.

alcalderadonich

Durante la mañana de este viernes, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez, participó en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que abordó diversas materias de interés para la comunidad, entre ellas la coordinación vial por el inicio del año escolar, el lanzamiento de un campeonato femenino de básquetbol 3x3 y su reciente reunión con el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje.

En materia de tránsito, la autoridad comunal explicó que el municipio reforzó el trabajo conjunto con Carabineros con el objetivo de mitigar la congestión vehicular que se genera durante los horarios punta asociados al regreso a clases. Este despliegue busca ordenar el flujo vehicular y mejorar la seguridad en los sectores cercanos a establecimientos educacionales de la ciudad.

En el ámbito deportivo, el alcalde también destacó la presentación del Campeonato Femenino de Básquetbol 3x3, iniciativa impulsada por el municipio para fomentar la participación de mujeres en el deporte. El torneo se realizará los días 21 y 22 de marzo en el Gimnasio de la Confederación Deportiva y estará dirigido a jugadoras desde los 14 años. La competencia se desarrollará bajo la modalidad 3x3, disciplina que ha adquirido gran relevancia a nivel internacional y en la que Chile ha tenido participación destacada en los últimos años.

Por otra parte, Radonich se refirió a la reunión sostenida con el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, donde uno de los temas centrales fue la calidad y características de los proyectos habitacionales que se están desarrollando en la región. En ese contexto, señaló que “en tema de viviendas, las ultimas que se entregaron son viviendas de 3 dormitorios, proyecto desarrollado durante el gobierno de Sebastián Piñera, las casas que ahora se están construyendo son mas chicas, casas pareadas de dos dormitorios, de dos pisos”, agregando que como municipio existe la expectativa de recuperar el estándar de viviendas que se entregaban anteriormente.

Respecto del encuentro con la futura autoridad de gobierno, el alcalde valoró la instancia de diálogo y destacó la visión técnica planteada durante la conversación. “me encontré con un ministro muy técnico, tiene super claro las normas que hay, mucha responsabilidad fiscal en las platas, sentí una conexión muy fuerte y potente hacia lo que quieren los vecinos, con reglas claras y transparentes, fue una muy buena reunión, magallanes requiere de un trato especial, nuestra preocupación es el standard de casas que se esta entregando que no tiene relación con lo que se estaba entregando antes”.

Finalmente, el jefe comunal reiteró que desde el municipio se continuará trabajando en coordinación con distintas autoridades e instituciones para abordar los desafíos que enfrenta la comuna en materia de movilidad, desarrollo deportivo y acceso a viviendas de mejor estándar para las familias de Punta Arenas.


