PUNTA ARENAS FUTSAL GOLEÓ 6-0 A SANTIAGO MORNING EN EL INICIO DEL CAMPEONATO 2026

Punta Arenas Futsal inició de gran forma su participación en el campeonato 2026 de futsal tras imponerse por un categórico 6-0 frente a Santiago Morning en el tradicional duelo de campeones. El encuentro se disputó este sábado 7 de marzo en el Gimnasio Fiscal de Punta Arenas, que contó con un gran marco de público.

El compromiso enfrentó al campeón de la Primera División, Punta Arenas Futsal, con el campeón del Ascenso, Santiago Morning. Desde el inicio del partido, el cuadro magallánico mostró superioridad en el juego y logró traducir su dominio en una amplia ventaja en el marcador.

Los goles del conjunto local fueron anotados por Azahel Uribe, Maximiliano Seguel, Miguel Almonacid, Benjamín Gallardo y Giovanni Gallardo en dos oportunidades, sellando así una contundente presentación ante su público.

El triunfo marca un auspicioso inicio de temporada para el representativo de la región, que nuevamente buscará ser protagonista del futsal nacional. Además, el encuentro permitió confirmar el fuerte respaldo de la comunidad de Punta Arenas al equipo, con un Gimnasio Fiscal completamente lleno para el debut del campeonato.





