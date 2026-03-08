Punta Arenas,
8 de marzo de 2026

PUNTA ARENAS FUTSAL GOLEÓ 6-0 A SANTIAGO MORNING EN EL INICIO DEL CAMPEONATO 2026

​El equipo magallánico comenzó la temporada con una contundente victoria en el tradicional duelo de campeones disputado en un repleto Gimnasio Fiscal de Punta Arenas.

Punta Arenas goleó a Santiago Morning

Punta Arenas Futsal inició de gran forma su participación en el campeonato 2026 de futsal tras imponerse por un categórico 6-0 frente a Santiago Morning en el tradicional duelo de campeones. El encuentro se disputó este sábado 7 de marzo en el Gimnasio Fiscal de Punta Arenas, que contó con un gran marco de público.

El compromiso enfrentó al campeón de la Primera División, Punta Arenas Futsal, con el campeón del Ascenso, Santiago Morning. Desde el inicio del partido, el cuadro magallánico mostró superioridad en el juego y logró traducir su dominio en una amplia ventaja en el marcador.

Los goles del conjunto local fueron anotados por Azahel Uribe, Maximiliano Seguel, Miguel Almonacid, Benjamín Gallardo y Giovanni Gallardo en dos oportunidades, sellando así una contundente presentación ante su público.

El triunfo marca un auspicioso inicio de temporada para el representativo de la región, que nuevamente buscará ser protagonista del futsal nacional. Además, el encuentro permitió confirmar el fuerte respaldo de la comunidad de Punta Arenas al equipo, con un Gimnasio Fiscal completamente lleno para el debut del campeonato.



MUNICIPIO IMPULSA CAMPAÑA PARA FORTALECER BRIGADA DE BOMBEROS DE RÍO SECO

​La convocatoria busca sumar voluntarios y respaldo empresarial para lograr establecer un cuerpo.

​La convocatoria busca sumar voluntarios y respaldo empresarial para lograr establecer un cuerpo.

goreturismo

CONSEJO REGIONAL DE TURISMO CONSOLIDA SU TRABAJO EN SEGUNDA SESIÓN PLENARIA: NUEVOS INSUMOS TECNOLÓGICOS, INVERSIONES Y ADMINISTRACIÓN DE PARQUES MARCAN JORNADA

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Salmonicultura

INNOVACIÓN EN AGUA DULCE IMPULSA EL FUTURO DE LA SALMONICULTURA EN CHILE

fundación prisma austral

FUNDACIÓN PRISMA AUSTRAL ADVIERTE SOBRE DESAFÍOS ESTRATÉGICOS DEL HIDRÓGENO VERDE Y LA FALTA DE INFRAESTRUCTURA EN MAGALLANES