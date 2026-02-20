Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

20 de febrero de 2026

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INVITA A DOMINGO DEPORTIVO EN LA COSTANERA

​Corrida familiar, cierre de las escuelas deportivas de verano, limpieza del borde costero y actividades para toda la comunidad marcarán una nueva versión de "La Costanera es Tuya".

CY 5
Como es habitual durante los domingos de la temporada estival, la Municipalidad de Punta Arenas, a través de la Fundación Municipal de Deportes y su Unidad de Deportes, realizará una nueva edición de "La Costanera es Tuya" este domingo 22 de febrero, de 11:00 a 13:00 horas.
La actividad se desarrollará en dos puntos principales: la explanada de las letras de Punta Arenas y las canchas de básquetbol de la Costanera del Estrecho, espacios que darán vida a la corrida familiar Social Run, una jornada de limpieza de playa, una muestra de los talleres de infancia y el cierre de las Escuelas Deportivas de Verano.
"Vamos a estar con la costanera cortada durante la mañana del domingo, pero con múltiples actividades deportivas, donde los chicos que participan en las escuelas van a demostrar, en el sector de las letras, todo lo que aprendieron durante este entretenido verano. Utilizamos la multicancha y también colegios particulares que nos facilitaron sus espacios para practicar distintos deportes. Algo inédito, que realizamos por primera vez en verano y que fue todo un éxito. Además, está esta Social Run, que ya tiene más de 100 inscritos para que puedan participar", señaló el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.
El jefe comunal agregó que "como municipalidad, siempre hemos buscado durante todo el año tomarnos un espacio público tan lindo como la costanera para hacer deporte, estar en familia y contar también con un grupo de voluntarios que estará limpiando este sector. Así que hay actividades para todos los gustos, para que nos acompañen en este cierre de las actividades de verano 2026".
Por su parte, Jonathan Mansilla, encargado de la Fundación Municipal de Deportes, extendió la invitación a todos los vecinos: "Queremos que la comunidad asista este domingo al sector de las letras. Tendremos carreras familiares, limpieza del borde costero y muestras deportivas de boxeo, taekwondo, tenis, vóleibol, fútbol y básquetbol. Además, quienes estén interesados podrán conocer a los profesores e informarse sobre las inscripciones que comienzan en marzo", explicó.


CT 7

MUNICIPIO INVITA A ARTISTAS, ARTESANOS Y GESTORES CULTURALES A PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PARA ENCONTRAR PROFESORES DE LOS TALLERES ARTÍSTICO-CULTURALES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

OS7 DETIENE A CIUDADANA COLOMBIANA CON MÁS DE 1,3 KILOS DE COCAÍNA EN EL AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS

Leer Más

El procedimiento se realizó en el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo y la imputada quedó en prisión preventiva por 120 días.

El procedimiento se realizó en el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo y la imputada quedó en prisión preventiva por 120 días.

os7 carabineros
nuestrospodcast
CY 5

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INVITA A DOMINGO DEPORTIVO EN LA COSTANERA

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
CY 5

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INVITA A DOMINGO DEPORTIVO EN LA COSTANERA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
joanet

COLUMNA DE OPINIÓN | ¿APTO PARA LA SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD?

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Pescadores

PRESIDENTE DEL SINDICATO SUR AUSTRAL ABORDA IMPACTO DE EMBARCACIONES CADUCADAS EN MAGALLANES