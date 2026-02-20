MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INVITA A DOMINGO DEPORTIVO EN LA COSTANERA

Como es habitual durante los domingos de la temporada estival, la Municipalidad de Punta Arenas, a través de la Fundación Municipal de Deportes y su Unidad de Deportes, realizará una nueva edición de "La Costanera es Tuya" este domingo 22 de febrero, de 11:00 a 13:00 horas.

La actividad se desarrollará en dos puntos principales: la explanada de las letras de Punta Arenas y las canchas de básquetbol de la Costanera del Estrecho, espacios que darán vida a la corrida familiar Social Run, una jornada de limpieza de playa, una muestra de los talleres de infancia y el cierre de las Escuelas Deportivas de Verano.

"Vamos a estar con la costanera cortada durante la mañana del domingo, pero con múltiples actividades deportivas, donde los chicos que participan en las escuelas van a demostrar, en el sector de las letras, todo lo que aprendieron durante este entretenido verano. Utilizamos la multicancha y también colegios particulares que nos facilitaron sus espacios para practicar distintos deportes. Algo inédito, que realizamos por primera vez en verano y que fue todo un éxito. Además, está esta Social Run, que ya tiene más de 100 inscritos para que puedan participar", señaló el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

El jefe comunal agregó que "como municipalidad, siempre hemos buscado durante todo el año tomarnos un espacio público tan lindo como la costanera para hacer deporte, estar en familia y contar también con un grupo de voluntarios que estará limpiando este sector. Así que hay actividades para todos los gustos, para que nos acompañen en este cierre de las actividades de verano 2026".

Por su parte, Jonathan Mansilla, encargado de la Fundación Municipal de Deportes, extendió la invitación a todos los vecinos: "Queremos que la comunidad asista este domingo al sector de las letras. Tendremos carreras familiares, limpieza del borde costero y muestras deportivas de boxeo, taekwondo, tenis, vóleibol, fútbol y básquetbol. Además, quienes estén interesados podrán conocer a los profesores e informarse sobre las inscripciones que comienzan en marzo", explicó.

