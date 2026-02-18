Punta Arenas,
18 de febrero de 2026

CONAF Y DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TIERRA DEL FUEGO RINDIERON HOMENAJE A BRIGADISTAS FORESTALES EN SU DÍA NACIONAL

​Durante la jornada, además, se desarrolló un encuentro con niñas y niños, quienes compartieron con los equipos forestales, conociendo de cerca sus herramientas de trabajo a través de actividades lúdicas e interactivas.

conaf tierra del fuego

En el marco del Día Nacional del Brigadista Forestal, que se conmemora oficialmente cada 15 de febrero, la Corporación Nacional Forestal (CONAF), junto a la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, realizaron una ceremonia de reconocimiento a brigadistas forestales, voluntarios de Bomberos de la Primera Compañía de Porvenir y a las Brigadas Forestales del Destacamento Motorizado N°11 Caupolicán, destacando su compromiso y labor en la prevención y combate de incendios forestales en la provincia.

La actividad tuvo como objetivo relevar el rol fundamental que cumplen estos equipos en la protección de los ecosistemas y la seguridad de las comunidades, especialmente en una zona donde la prevención y la rápida respuesta ante emergencias son claves para resguardar el patrimonio natural.

El delegado presidencial provincial de Tierra del Fuego, José Miguel Campos, destacó la importancia de reconocer la labor de quienes protegen el territorio y las comunidades:

“Este lunes se rindió un merecido homenaje a las brigadistas y brigadistas forestales, a Bomberos y a las brigadas del Ejército, quienes con compromiso y vocación de servicio cumplen una labor fundamental en la protección de nuestros bosques y de la vida de nuestras comunidades. Como Gobierno, valoramos su entrega y también reafirmamos nuestro compromiso con la prevención, la educación ambiental y el fortalecimiento de estas capacidades en el territorio”.

Durante la jornada, además, se desarrolló un encuentro con niñas y niños, quienes compartieron con los equipos forestales, conociendo de cerca sus herramientas de trabajo a través de actividades lúdicas e interactivas. Estas instancias fueron preparadas con el propósito de fomentar la conciencia ambiental desde la infancia y promover la prevención de incendios forestales mediante la educación y la experiencia directa.

En este contexto, las niñas y niños entregaron un mensaje de reconocimiento a las y los brigadistas, quienes fueron destacados por la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego y CONAF, valorando su vocación de servicio y compromiso con la comunidad.

Miguel Millalonco, Encargado de Distrito de Tierra del Fuego, señaló que esta conmemoración también es un momento para recordar a quienes han perdido la vida en el combate de incendios forestales.

La actividad reafirma el compromiso de las instituciones por fortalecer la prevención, la educación ambiental y el reconocimiento a quienes desempeñan un rol esencial en la protección del territorio y la seguridad de la población.

RUTA CERO: LANZAN PRIMERA INICIATIVA EN CHILE QUE COMBINA VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y E-COMBUSTIBLES EN OPERACIÓN REAL

Noticias
Relacionadas
MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS PRESENTA QUERELLA POR MANIOBRAS TEMERARIAS EN PLENO CENTRO

​La acción judicial busca sancionar prácticas reiteradas que ponen en riesgo a peatones y automovilistas.

​La acción judicial busca sancionar prácticas reiteradas que ponen en riesgo a peatones y automovilistas.

CON EMOTIVA CEREMONIA CONMEMORAN CUARTO ANIVERSARIO DE FALLECIMIENTO DE CRISTINA CALDERÓN HARBAN

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

RESCATAN EN PUERTO WILLIAMS A BALLENA SEI JUVENIL TRAS ATAQUE DE ORCAS

ECLIPSE SE VIO DESDE LA ANTÁRTICA: PUNTA ARENAS Y PUERTO WILLIAMS NO PUDIERON APRECIAR EL “ANILLO DE FUEGO” POR CONDICIONES CLIMÁTICAS Y MÍNIMA VISIBILIDAD

COLUMNA DE OPINIÓN | DÍA MUNDIAL DE LA LOGÍSTICA: EL ESLABÓN QUE NO PUEDE FALLAR EN EL SECTOR SALUD

