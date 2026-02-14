Punta Arenas,
14 de febrero de 2026

CON ÉXITO SE REALIZÓ EL LANZAMIENTO OFICIAL DEL DESAFÍO AUSTRAL EN PUNTA ARENAS

​ ​ Este viernes 13 se realizó el lanzamiento oficial del Desafío Austral en el Mall Espacio Urbano. ​

La actividad contó con la presencia de Elizabeth Caniulaf y Gonzalo Umaña, en representación de la Productora Buenos Muchachos, organizadores del evento. También participó Kiosmara Soto, quien será parte del jurado oficial de la competencia, y Gonzalo Salas, experto que ha asesorado técnicamente el desarrollo de las pruebas.

Uno de los momentos más destacados fue la confirmación de la presencia de Pangal Andrade, quien será parte del evento y acompañará esta gran jornada deportiva en la Patagonia.

Durante el lanzamiento se dieron a conocer detalles del circuito y las distintas pruebas que se desarrollarán en el Cerro Andino, destacando que además de la competencia principal, se realizarán desafíos y concursos especiales para el público asistente, además de sectores de juegos infantiles y cocinerías,  fomentando la participación y el espíritu familiar del evento.

La organización recalcó que el Desafío Austral busca consolidarse como una experiencia deportiva única en la región, la superación personal en un entorno natural privilegiado.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Toliv, donde el público puede asegurar su participación en esta jornada de energía y adrenalina.

El evento cuenta con el respaldo de importantes marcas como Cerveza Austral, Transworld Supply, Mall Espacio Urbano, entre otros auspiciadores.

Desafío Austral ya está en marcha. La Patagonia se prepara para vivirlo.


Nelson Cárcamo, Presidente de Rotary Club

ROTARY CLUB SE PREPARA PARA CELEBRAR SUS 121 AÑOS

Noticias
Relacionadas
DENUNCIAN IRREGULARIDADES EN NACIONAL DE FÚTBOL SUB-15 EN OSORNO: DELEGACIÓN DE PUNTA ARENAS ACUSA DEFICIENTES CONDICIONES

LOVE BOMBING, GHOSTING Y CRUSH: LAS PALABRAS EN INGLÉS QUE ESTÁN REDEFINIENDO EL AMOR EN CHILE

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CON ÉXITO SE REALIZÓ EL LANZAMIENTO OFICIAL DEL DESAFÍO AUSTRAL EN PUNTA ARENAS

CATALINA PLAZA ESTRENA NUEVA VERSIÓN DE “Y VOLVERÉ” JUNTO A PUERTO ORQUESTA

TERMÓMETRO LABORAL DESTACA CRECIMIENTO DEL EMPLEO Y DE SALARIOS EN MAGALLANES