CON ÉXITO SE REALIZÓ EL LANZAMIENTO OFICIAL DEL DESAFÍO AUSTRAL EN PUNTA ARENAS

La actividad contó con la presencia de Elizabeth Caniulaf y Gonzalo Umaña, en representación de la Productora Buenos Muchachos, organizadores del evento. También participó Kiosmara Soto, quien será parte del jurado oficial de la competencia, y Gonzalo Salas, experto que ha asesorado técnicamente el desarrollo de las pruebas.

Uno de los momentos más destacados fue la confirmación de la presencia de Pangal Andrade, quien será parte del evento y acompañará esta gran jornada deportiva en la Patagonia.

Durante el lanzamiento se dieron a conocer detalles del circuito y las distintas pruebas que se desarrollarán en el Cerro Andino, destacando que además de la competencia principal, se realizarán desafíos y concursos especiales para el público asistente, además de sectores de juegos infantiles y cocinerías, fomentando la participación y el espíritu familiar del evento.

La organización recalcó que el Desafío Austral busca consolidarse como una experiencia deportiva única en la región, la superación personal en un entorno natural privilegiado.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Toliv, donde el público puede asegurar su participación en esta jornada de energía y adrenalina.

El evento cuenta con el respaldo de importantes marcas como Cerveza Austral, Transworld Supply, Mall Espacio Urbano, entre otros auspiciadores.

Desafío Austral ya está en marcha. La Patagonia se prepara para vivirlo.

