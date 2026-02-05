Punta Arenas,
5 de febrero de 2026

EX ALCALDE ANALIZA OBRAS PÚBLICAS EN PUNTA ARENAS: EX HOSPITAL, BIBLIOTECA REGIONAL Y CENTRO CULTURAL BARRIO 18

Buenos días región

Emilio Bocazzi

Durante el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Emilio Boccazzi, el ex alcalde y presidente comunal del Partido Socialista, analizó el estado de diversas obras públicas relevantes para Punta Arenas y la Región de Magallanes que llevan años en desarrollo y que aún enfrentan definiciones clave. 

Uno de los temas fue la situación del ex Hospital Regional, actualmente en proceso de demolición. Al respecto, Boccazzi manifestó su desacuerdo con esta medida y señalo que la estructura era reciclable.

También se abordó el desarrollo del Centro Cultural del barrio 18 de Septiembre, iniciativa diseñada hace más de una década, enfatizando la necesidad de concretar el proyecto y que este responda a las demandas culturales del sector. 

En la conversación se destacó el proyecto de la Biblioteca y Archivo Regional, valorando su futura instalación en Punta Arenas como un avance en la descentralización del acceso a documentos.

Por último, el ex alcalde también abordó la necesidad de fortalecer el diálogo en la toma de decisiones y el rol de la inversión pública como eje fundamental para el desarrollo regional.

profesional equipo Promoción SEREMI de Salud

DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER: SEREMIA DE SALUD ADVIERTE ALTA MALNUTRICIÓN Y RELEVA PREVENCIÓN EN MAGALLANES

SERVIU INFORMA DESVÍOS DE TRÁNSITO Y PARADEROS PROVISORIOS POR OBRAS EN LA AVENIDA BULNES

​Debido a las obras del proyecto de Conservación de Vías Urbanas que se ejecuta en la comuna de Punta Arenas, se implementaron desvíos para la locomoción colectiva que circula de sur a norte, entre las calles Sarmiento y Angamos.

​Debido a las obras del proyecto de Conservación de Vías Urbanas que se ejecuta en la comuna de Punta Arenas, se implementaron desvíos para la locomoción colectiva que circula de sur a norte, entre las calles Sarmiento y Angamos.

skarleeeeeeeeeth_1743535426_3601358635080664811_2358894517

MAGALLÁNICA SKARLETH LABRA SE CORONA COMO FLAMANTE GANADORA DEL PROGRAMA NACIONAL FIEBRE DE BAILE

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Emilio Bocazzi

EX ALCALDE ANALIZA OBRAS PÚBLICAS EN PUNTA ARENAS: EX HOSPITAL, BIBLIOTECA REGIONAL Y CENTRO CULTURAL BARRIO 18

profesional equipo Promoción SEREMI de Salud

DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER: SEREMIA DE SALUD ADVIERTE ALTA MALNUTRICIÓN Y RELEVA PREVENCIÓN EN MAGALLANES

nadadora aguas gelidas

NADADORA MAGALLÁNICA DESTACA EN EXIGENTE COMPETENCIA INTERNACIONAL DE AGUAS GÉLIDAS

chic 2