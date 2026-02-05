EX ALCALDE ANALIZA OBRAS PÚBLICAS EN PUNTA ARENAS: EX HOSPITAL, BIBLIOTECA REGIONAL Y CENTRO CULTURAL BARRIO 18

Durante el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Emilio Boccazzi, el ex alcalde y presidente comunal del Partido Socialista, analizó el estado de diversas obras públicas relevantes para Punta Arenas y la Región de Magallanes que llevan años en desarrollo y que aún enfrentan definiciones clave.

Uno de los temas fue la situación del ex Hospital Regional, actualmente en proceso de demolición. Al respecto, Boccazzi manifestó su desacuerdo con esta medida y señalo que la estructura era reciclable.

También se abordó el desarrollo del Centro Cultural del barrio 18 de Septiembre, iniciativa diseñada hace más de una década, enfatizando la necesidad de concretar el proyecto y que este responda a las demandas culturales del sector.

En la conversación se destacó el proyecto de la Biblioteca y Archivo Regional, valorando su futura instalación en Punta Arenas como un avance en la descentralización del acceso a documentos.

Por último, el ex alcalde también abordó la necesidad de fortalecer el diálogo en la toma de decisiones y el rol de la inversión pública como eje fundamental para el desarrollo regional.