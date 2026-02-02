Punta Arenas,
2 de febrero de 2026

NADADORA MAGALLÁNICA DESTACA EN EXIGENTE COMPETENCIA INTERNACIONAL DE AGUAS GÉLIDAS

Almorzando con Checho

nadadora aguas gelidas

En el programa Almorzando con Checho, se conversó con Kyarha Carpo Dietert, estudiante de la Universidad de Magallanes y nadadora de aguas gélidas, quien se convirtió en la segunda magallánica en participar en una exigente competencia internacional realizada en Gdynia, Polonia. 

La deportista enfrentó temperaturas extremas, con el agua entre 0 y -1 °C y ambiente bajo cero. En ese contexto, obtuvo dos segundos lugares en distintas distancias y alcanzó el sexto puesto en la clasificación general de 1KM.


Durante la conversación, la nadadora comentó que desarrolla su carrera de manera independiente. Actualmente cuenta con un patrocinador y financia su preparación trabajando como jornalera y de manera esporádica como guía de turismo en Punta Arenas.  

Finalmente, Kyarha contó que se dirige a Suecia para continuar su preparación, con una competencia en ese país y en Lituania. Además se preparará para la Winter Swimming World Cup, que se realizará en Oulu, Finlandia y reunirá a más de 2.000 competidores de todo el mundo.



paula bravo, nadadora aguas gélidas

NADADORA PAULA BRAVO RELATA HISTÓRICA TRAVESÍA POR EL ESTRECHO DE MAGALLANES

