LA PATAGONIA MAGALLÁNICA HACE SOÑAR EN EXPO CASA FOA 2025

Para Sofía Iturralde el interiorismo, la arquitectura interior y la decoración van de la mano. Hoy destaca en Casa FOA 2025 -la exposición más importante del Cono Sur que se realiza hasta este domingo en Zoco La Dehesa- con su propuesta innovadora, donde creó un rincón con estética, materialidad, aromas y sonidos de Magallanes







"Elegí el tema Patagonia Chilena porque asocio esta zona como algo potente en su concepto: me lleva a una geografía orgánica, con movimiento, con contrastes en sus paisajes, con agua, hielos, etc. Es un paisaje vivo, movedizo, donde sus habitantes lo cuidan, lo respetan y muestran con orgullo a todos quienes la visitan. Desde el punto de vista de mi profesión, interiorista, el concepto Patagonia ya me entrega una riqueza visual de base como para diseñar una propuesta: sus materiales, maderas, piedras, musgos, agua. Para ponerle un contexto cultural e histórico, quise contar un relato que habla de un explorador inglés que tuvo curiosidad por conocer a fondo este "paraíso terrenal", cuenta Sofía Iturralde.







Comenzó a investigar la vida de Darwin (quien viajó por esa geografía en 1832) y eso le sirvió de inspiración para desarrollar el relato de "Thomas", el explorador imaginario que vive en su creación de interiorismo en Casa Foa.







"Mi desafío a nivel propuesta estética era lograr una fusión, o bien, una comunicación entre estos dos mundos: lo inglés/europeo de Thomas con lo rústico y natural de la Patagonia. En el proyecto del comedor, estos dos guiños están muy presentes: la estética europea en el muro con molduras, los cuadros con marcos de estilo, la máquina de escribir, la taza de té de porcelana inglesa, los libros antiguos de la biblioteca, etc; y, por el otro lado, la visualidad patagónica en la mesa de comedor de madera de lingue nativo (rescatada del fondo de los lagos del sur), la biblioteca, el piso de piedra rústica, las vasijas de gres, los candelabros de madera tallados por artesanos chilenos, los diseños de los textiles de los sillones, las lámparas colgantes de diseño y material de arcilla autóctono, etc. Este lugar que habitó 'Thomas' mira a un bosque nativo de lenga de la zona de Magallanes, imagen tomada por el fotógrafo chileno Nicolás Gildemeister (sobrino de Alfredo, también fotógrafo)".







Para profundizar en la experiencia que de los visitantes al espacio en Casa FOA, Iturralde sumó de manera permanente una música muy suave que complementa "con sonidos de pájaros, agua, truenos y viento, que van acompañados por un aroma de madera perfumada".

Y la respuesta de quienes han pisado este rincón lleno de mafia y storytelling en la muestra ha sido emocionante. "Tengo un libro abierto en la entrada del espacio. Muchos agradecen la experiencia vivida, la conexión que sienten con este maravilloso lugar en el mundo; agradecen que a mi manera les estoy regalando esta experiencia; varias personas que han venido de esa zona y viven en Santiago se emocionan, me dicen que esa conexión les suma demasiado y los vuelve a llevar a su lugar natal", detalla Iturralde.

"Comedor Patagonia" en Casa FOA 2025







"En algún lugar perdido de la Patagonia, existe un espacio alguna vez habitado por Thomas, un explorador de tierras lejanas y pueblos antiguos, dejó Inglaterra en el año 1851 rumbo a un país llamado Chile: en el mapa una línea verde junto a un océano infinito. Llegó a la Patagonia, donde lo recibió un mundo de bosques eternos, montañas cubiertas de nieve y hombres silenciosos de ritos y profundo respeto por la madre tierra. Cada día anotaba en su cuaderno los gestos, las canciones y los sueños de un pueblo que parecía hablar directamente con la naturaleza. Maravillado por el canto de los pájaros y los paisajes de paraíso, se vio cautivado por este "sur del mundo". Pero cuando caía la noche y el fuego se apagaba, su corazón regresaba a Inglaterra, recordando a su amada Elizabeth, su voz, el olor de la lluvia en su jardín. Thomas comprendió entonces que esta mágica Patagonia lo había convertido en un hombre dividido, que amaba dos tierras, dos vidas. Un día regresó, cruzando travesías y océanos, hacia esa tierra que su corazón impulsaba...Y ahí quedó el espacio que habitó, congelado en el tiempo, con sus huellas, estudios, lecturas y pasiones...", destaca la interiorista Sofía Iturralde sobre la inspiración de crear "Comedor Patagonia".

