Punta Arenas,
29 de noviembre de 2025

ÍNDICE DE ACTIVIDAD DEL COMERCIO AUMENTÓ 7,1% INTERANUALMENTE EN OCTUBRE DE 2025

Por su parte, el Índice de Ventas de Supermercados creció 2,8% en igual período. ​

d219003d-8a71-4246-a365-6cecfc6093a2-large-standard-q100

Un aumento interanual de 7,1% anotó en octubre de 2025 el Índice de Actividad del Comercio (IAC) a precios constantes, acumulando un alza de 5,6% al décimo mes del año, incidido por el incremento de las tres divisiones que lo componen, según informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas (división 47) creció 9,0% en doce meses y sumó 4,215 puntos porcentuales (pp.), debido, principalmente, a la contribución de venta al por menor por correo y por internet.

Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas (división 46), en tanto, registró un crecimiento de 5,1% respecto a octubre de 2024, aportando 2,197 pp. al resultado del índice, como consecuencia, principalmente, del alza de venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales.

Por su parte, Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas (división 45), presentó un incremento interanual de 6,8%, incidiendo 0,679 pp. en la variación del IAC, explicado, en mayor medida, del aporte de venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores.

 

Supermercados 

El Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) a precios constantes presentó un crecimiento de 2,8% en doce meses, acumulando una expansión de 1,5% al décimo mes del año; mientras que la serie desestacionalizada y corregida de efecto calendario anotó una expansión de 2,1% respecto al mes anterior, y un crecimiento interanual de 2,2%. 

 

Índice del Comercio Electrónico Minorista 

El Índice del Comercio Electrónico Minorista (ICEM) a precios corrientes registró un alza de 24,0% en doce meses, acumulando un crecimiento de 13,5% en lo que va del año. La línea de productos que más impactó en el aumento del índice fue productos electrónicos, para el equipamiento del hogar y tecnológicos.


ÍNDICE DE ACTIVIDAD DEL COMERCIO AUMENTÓ 4,8% INTERANUALMENTE EN AGOSTO DE 2025

MINISTRO DE ECONOMÍA Y ENERGÍA REFUERZA LIDERAZGO NACIONAL EN HIDRÓGENO VERDE CON VISITA A MAGALLANES

Leer Más

​Su arribo incluyó la inauguración de la Feria Educativa de Hidrógeno Verde y la sesión del Pacto de Magallanes, instancias clave para impulsar la transición energética y fortalecer la colaboración público-privada en el crecimiento de esta industria.

​Su arribo incluyó la inauguración de la Feria Educativa de Hidrógeno Verde y la sesión del Pacto de Magallanes, instancias clave para impulsar la transición energética y fortalecer la colaboración público-privada en el crecimiento de esta industria.

CARNAVALITO DE LA BIODIVERSIDAD REUNIRÁ A PREESCOLARES EN TORNO A LA NATURALEZA

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

mjcs

MANUEL JOSÉ CORREA SILVA ADVIERTE SOBRE EL CLIMA POLÍTICO NACIONAL Y EL "PUNTO DE NO RETORNO" QUE PODRÍA ENFRENTAR CHILE

caiquen polluelos (baja)

SAG MAGALLANES LLAMA A PROTEGER AVES QUE SE ENCUENTRAN EN ÉPOCA DE CRIANZA

