27 de septiembre de 2025
ÍNDICE DE COSTOS DEL TRANSPORTE REGISTRÓ UNA VARIACIÓN MENSUAL DE 0,5% EN AGOSTO DE 2025
El resultado se explicó, principalmente, por el incremento del grupo combustibles.
En agosto de 2025, según informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Índice de Costos del Transporte (ICT) presentó un aumento mensual de 0,5%, acumulando 2,8% en lo que va del año.
La variación del mes se explicó, principalmente, por el incremento del grupo combustibles (2,7%), que incidió 0,632 puntos porcentuales (pp.) sobre la variación mensual del ICT general.
En tanto, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo registró una variación mensual de 1,2%, con una incidencia de 0,064 pp., mientras que repuestos y accesorios para el funcionamiento y mantención del vehículo anotó una variación mensual de 0,4%, con una incidencia de 0,034 pp.
Por su parte, servicios relacionados a la circulación del transporte presentó nula variación mensual a un decimal, con una incidencia de 0,002 pp. A su vez, servicios financieros consignó una variación mensual de -1,4%, con una incidencia de -0,085 pp. Finalmente, recursos humanos presentó una variación mensual de -0,4%, con una incidencia de -0,191 pp.
Los resultados completos del ICT correspondientes a agosto de 2025 están disponibles en www.ine.gob.cl.
BRIGADA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA PDI RESCATAN A CAN QUE SE ENCONTRABA EN SITUACIÓN DE ABANDONO
Al interior de un inmueble en el sector sur de Punta Arenas.
