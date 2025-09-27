ÍNDICE DE COSTOS DEL TRANSPORTE REGISTRÓ UNA VARIACIÓN MENSUAL DE 0,5% EN AGOSTO DE 2025

En agosto de 2025, según informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Índice de Costos del Transporte (ICT) presentó un aumento mensual de 0,5%, acumulando 2,8% en lo que va del año.

La variación del mes se explicó, principalmente, por el incremento del grupo combustibles (2,7%), que incidió 0,632 puntos porcentuales (pp.) sobre la variación mensual del ICT general.

En tanto, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo registró una variación mensual de 1,2%, con una incidencia de 0,064 pp., mientras que repuestos y accesorios para el funcionamiento y mantención del vehículo anotó una variación mensual de 0,4%, con una incidencia de 0,034 pp.

Por su parte, servicios relacionados a la circulación del transporte presentó nula variación mensual a un decimal, con una incidencia de 0,002 pp. A su vez, servicios financieros consignó una variación mensual de -1,4%, con una incidencia de -0,085 pp. Finalmente, recursos humanos presentó una variación mensual de -0,4%, con una incidencia de -0,191 pp.

Los resultados completos del ICT correspondientes a agosto de 2025 están disponibles en www.ine.gob.cl.

