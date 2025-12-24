AL SERVICIO DE LA PATRIA: RESGUARDANDO EL MAR TERRITORIAL

"La actividad marítima no se detiene y nosotros tampoco" fue el lema de la Autoridad Marítima Nacional durante el duro proceso de pandemia hace un par de años, sin embargo, más allá del contexto es reflejo de un servicio permanente en la salvaguarda de la vida humana en el mar y el resguardo de nuestro medio ambiente acuático.

Precisamente cuando usted lee estas líneas, en el marco de la Navidad, diversas son las tareas que realizan especialistas en meteorología, faros y litoral en distintas reparticiones y unidades, efectuado labores fundamentales para la proyección de nuestro desarrollo manteniendo rutas marítimas seguras cruciales para Chile y el mundo.

En la Gobernación Marítima de Punta Arenas, Magallanes Radio emite la información para los navegantes y usuarios marítimos, la sala de control de tráfico marítimo de la Capitanía de Puerto coordina el movimiento de naves, una patrulla de Policía Marítima es desplegada a un operativo, el centro meteorológico marítimo de Magallanes y Antártica Chilena registra las observaciones para la elaboración de pronósticos, el mesón de atención de público se mantiene recibiendo a usuarios marítimos para sus diferentes trámites, en las alcaldías de mar las tareas de control no cesan, las Lanchas de Servicios Generales se mantienen atentas y operativas, los fareros mantienen encendido el fanal para guiar a los navegantes, esto es una muestra de una serie de acciones que son constante y permanentes.

Al igual que a lo largo y ancho de Chile bioceánico y tricontinental, el destino manifiesto a través del mar se mantiene sobre los hombros de mujeres y hombres que han consagrado su vida al servicio de la Patria, siendo parte del esfuerzo de la Armada de Chile en labores permanentes muchas veces silenciosa.

La Navidad es un momento de reflexión y unión, en donde los servidores apostados la vivirán junto a sus camaradas, comprendiendo que el propósito de trascendencia los lleva a estar atento ante una emergencia o ir al auxilio de una nave herida, desde novatos hasta veteranos experimentados, sólo la constante preparación y alerta es lo que les permite estar prestos a actuar en las zonas más recónditas de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Resguardar el mar territorial por lo tanto no es una metáfora, es una acción constante que se realiza con pasión, entrega, sacrificio y profesionalismo, labor fundamental al servicio de Chile y su proyección marítima, aquello que permite la soberanía efectiva sobre hombros de gigantes que, muchas veces venciendo el temporal, mantienen su servicio sin descanso y sin horarios, una muestra de lo que el compromiso de "los protectores del mar" realizan cada día.