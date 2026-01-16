Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336X336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

16 de enero de 2026

EL BUQUE MAGALLANES SERÁ LANZADO AL MAR EN JUNIO DE 2026 Y SE INCORPORARÁ A LA ARMADA DE CHILE EN 2027

​La instalación del bloque de puente de mando permitió a Asmar Talcahuano alcanzar un 100% de avance en su construcción estructural

buquemagallanesarmada

El buque multipropósito Magallanes, primera unidad del proyecto Escotillón IV que construye la planta industrial Talcahuano de Astilleros y Maestranzas de la Armada (Asmar) para la Armada de Chile, será lanzado al mar en junio de 2026. Posteriormente, en 2027, iniciará las pruebas de mar para ser entregado a finales de ese mismo año.

La nueva fecha para la botadura del Magallanes, que se había previsto en una primera instancia para el 28 de enero de 2026, fue dada a conocer por la Presidencia de Chile durante la visita efectuada a la unidad por el presidente Gabriel Boric y su participación en el zarpe del buque multipropósito LSDH-91 Sargento Aldea a la Antártica en el marco de la Operación Soberanía.

La reciente instalación del bloque de puente de mando, como publicó Infodefensa.com, permitió al astillero alcanzar un 100% de avance en su construcción estructural, y abre paso al inicio de la etapa de outfitting, donde se instalarán los sistemas de habitabilidad y equipamiento en la totalidad del buque multipropósito Magallanes.

El mandatario destacó la capacidad técnica del astillero para desarrollar unidades de alta complejidad: “Estos proyectos consolidan las capacidades locales en materia de construcción naval, soberanía logística y autonomía de operaciones. A casi un año del lanzamiento y la firma de la Política Nacional de Construcción Naval Continua, estamos modernizando la flota, dinamizando la industria nacional y reforzando el papel del Estado como articulador de las capacidades tecnológicas e industriales”.

El presidente agregó que “esto no es una iniciativa aislada, es parte de la estrategia de fortalecimiento de las empresas de defensa con el propósito de que contribuyan de forma significativa al desarrollo del país. Eso incluye fortalecer su capacidad de innovación, colaboración, asociatividad, eficiencia y transparencia”.

Fuente: infodefensa.com


inflammAIDS

PROYECTO ANILLO INFLAMMAIDS CIERRA SU CICLO CON IMPORTANTES AVANCES EN INVESTIGACIÓN SOBRE VIH

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

ENAP MAGALLANES ENTREGÓ EL BALANCE DE SU GESTIÓN Y APORTE A LA REGIÓN

Leer Más

​La empresa dio a conocer las acciones en el ámbito comunitario como el Programa Puertas Abiertas, los fondos concursables Enap Impulsa y el apoyo a la empleabilidad y el emprendimiento.

​La empresa dio a conocer las acciones en el ámbito comunitario como el Programa Puertas Abiertas, los fondos concursables Enap Impulsa y el apoyo a la empleabilidad y el emprendimiento.

cuentapubenapmagallanes
nuestrospodcast
VIDEOS TERRENO ELECTROTERMINAL 2

23 EMPRESAS COMPRARON LAS BASES DE LICITACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTROMOVILIDAD PARA LA CAPITAL REGIONAL

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
buquemagallanesarmada

EL BUQUE MAGALLANES SERÁ LANZADO AL MAR EN JUNIO DE 2026 Y SE INCORPORARÁ A LA ARMADA DE CHILE EN 2027

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino 336X336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
eugzamorano

CONSULTOR EN ACUIESTUDIOS EUGENIO ZAMORANO “LLAMA LA ATENCIÓN QUE EL DIRECTOR DEL SBAP CONDENE CONCESIONES DE SALMONES EN PARQUES NACIONALES”

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Ingrid Toro de Aguas Sima; Belén Barrientos; Paola Ojeda; María José Flores, encargada Bienestar de Junji Magallanes y Elizabeth Sáez

PROYECTO DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA BENEFICIA A FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE LA JUNJI MAGALLANES