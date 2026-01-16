EL BUQUE MAGALLANES SERÁ LANZADO AL MAR EN JUNIO DE 2026 Y SE INCORPORARÁ A LA ARMADA DE CHILE EN 2027

El buque multipropósito Magallanes, primera unidad del proyecto Escotillón IV que construye la planta industrial Talcahuano de Astilleros y Maestranzas de la Armada (Asmar) para la Armada de Chile, será lanzado al mar en junio de 2026. Posteriormente, en 2027, iniciará las pruebas de mar para ser entregado a finales de ese mismo año.

La nueva fecha para la botadura del Magallanes, que se había previsto en una primera instancia para el 28 de enero de 2026, fue dada a conocer por la Presidencia de Chile durante la visita efectuada a la unidad por el presidente Gabriel Boric y su participación en el zarpe del buque multipropósito LSDH-91 Sargento Aldea a la Antártica en el marco de la Operación Soberanía.

La reciente instalación del bloque de puente de mando, como publicó Infodefensa.com, permitió al astillero alcanzar un 100% de avance en su construcción estructural, y abre paso al inicio de la etapa de outfitting, donde se instalarán los sistemas de habitabilidad y equipamiento en la totalidad del buque multipropósito Magallanes.

El mandatario destacó la capacidad técnica del astillero para desarrollar unidades de alta complejidad: “Estos proyectos consolidan las capacidades locales en materia de construcción naval, soberanía logística y autonomía de operaciones. A casi un año del lanzamiento y la firma de la Política Nacional de Construcción Naval Continua, estamos modernizando la flota, dinamizando la industria nacional y reforzando el papel del Estado como articulador de las capacidades tecnológicas e industriales”.

El presidente agregó que “esto no es una iniciativa aislada, es parte de la estrategia de fortalecimiento de las empresas de defensa con el propósito de que contribuyan de forma significativa al desarrollo del país. Eso incluye fortalecer su capacidad de innovación, colaboración, asociatividad, eficiencia y transparencia”.

Fuente: infodefensa.com

