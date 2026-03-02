FUNDACIÓN INTEGRA Y DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ FIRMAN CONVENIO PARA FORTALECER LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y RESGUARDO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS Y NIÑOS

​Fundación Integra Magallanes y la Defensoría de la Niñez firmaron un convenio de colaboración que busca fortalecer el trabajo conjunto para la promoción, prevención y resguardo de los derechos de niñas y niños, promoviendo la importancia de una cultura institucional de protección integral y enfoque de derechos en los procesos educativos, a través de acciones articuladas con los equipos educativos y profesionales de la Dirección Regional.



Este convenio contribuye a relevar el rol de garantes de derechos, promover espacios de participación, desarrollar actividades de formación, disponer materiales y recursos didácticos, implementar experiencias pedagógicas que favorezcan el aprendizaje a través del juego, y certificaciones a los equipos en esta materia.

El director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha, afirmó que “valoramos profundamente esta alianza, que nos permite avanzar en el logro de nuevos desafíos y el mejoramiento continuo de la calidad en educación parvularia, aportando a la construcción de una sociedad inclusiva, respetuosa y solidaria, a través de una relación interinstitucional fortalecida y la implementación de acciones, iniciativas y proyectos que irán en directo beneficio de niñas, niños, familias y equipos educativos de nuestras salas cuna y jardines infantiles”.



Por su parte, la coordinadora de la Defensoría de la Niñez en Magallanes, Viviana Bazán Cárcamo, destacó que “la firma del convenio entre la Defensoría de la Niñez y Fundación Integra en la Región de Magallanes marca un hito en la protección y promoción de derechos en la primera infancia. La presencia de la Defensoría con las comunidades educativas permitirá un trabajo con equipos educativos, párvulos y familias, promoviendo orientación y acompañamiento directo reforzando una articulación que impulsa acciones intersectoriales efectivas que fortalecen la prevención, promoción y difusión de derechos de niñas y niños”.



La presentación del convenio de colaboración se llevó a cabo en dependencias de la sala cuna y jardín infantil Akar, con participación del equipo educativo y de la jefa Territorial de Calidad Educativa de Fundación Integra, Marisol Pérez Pérez.







