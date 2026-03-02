Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

2 de marzo de 2026

FUNDACIÓN INTEGRA Y DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ FIRMAN CONVENIO PARA FORTALECER LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y RESGUARDO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS Y NIÑOS

​Alianza de colaboración se materializará mediante acciones articuladas con los equipos educativos de salas cuna y jardines infantiles de Magallanes, y profesionales de la Dirección Regional.

Convenio 1

​Fundación Integra Magallanes y la Defensoría de la Niñez firmaron un convenio de colaboración que busca fortalecer el trabajo conjunto para la promoción, prevención y resguardo de los derechos de niñas y niños, promoviendo la importancia de una cultura institucional de protección integral y enfoque de derechos en los procesos educativos, a través de acciones articuladas con los equipos educativos y profesionales de la Dirección Regional.

Este convenio contribuye a relevar el rol de garantes de derechos, promover espacios de participación, desarrollar actividades de formación, disponer materiales y recursos didácticos, implementar experiencias pedagógicas que favorezcan el aprendizaje a través del juego, y certificaciones a los equipos en esta materia.
El director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha, afirmó que “valoramos profundamente esta alianza, que nos permite avanzar en el logro de nuevos desafíos y el mejoramiento continuo de la calidad en educación parvularia, aportando a la construcción de una sociedad inclusiva, respetuosa y solidaria, a través de una relación interinstitucional fortalecida y la implementación de acciones, iniciativas y proyectos que irán en directo beneficio de niñas, niños, familias y equipos educativos de nuestras salas cuna y jardines infantiles”.

Por su parte, la coordinadora de la Defensoría de la Niñez en Magallanes, Viviana Bazán Cárcamo, destacó que “la firma del convenio entre la Defensoría de la Niñez y Fundación Integra en la Región de Magallanes marca un hito en la protección y promoción de derechos en la primera infancia. La presencia de la Defensoría con las comunidades educativas permitirá un trabajo con equipos educativos, párvulos y familias, promoviendo orientación y acompañamiento directo reforzando una articulación que impulsa acciones intersectoriales efectivas que fortalecen la prevención, promoción y difusión de derechos de niñas y niños”.

La presentación del convenio de colaboración se llevó a cabo en dependencias de la sala cuna y jardín infantil Akar, con participación del equipo educativo y de la jefa Territorial de Calidad Educativa de Fundación Integra, Marisol Pérez Pérez.



JI Akar

EQUIPOS EDUCATIVOS DE FUNDACIÓN INTEGRA REFLEXIONAN SOBRE SUS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y AMBIENTES PARA EL APRENDIZAJE EN JORNADA DE FORMACIÓN

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

TRAS CITA CON KAST POR CABLE CHINO, PRESIDENTE BORIC VIAJARÁ ESTE MARTES POR LA TARDE A MAGALLANES

Leer Más

​El Mandatario, que este lunes se encuentra en Juan Fernández, recibirá mañana a las 8.00 horas al presidente electo en La Moneda. El traslado a su región, en tanto, será en la misma jornada en horario PM.

​El Mandatario, que este lunes se encuentra en Juan Fernández, recibirá mañana a las 8.00 horas al presidente electo en La Moneda. El traslado a su región, en tanto, será en la misma jornada en horario PM.

boricmagallanes
nuestrospodcast
armadachile

ARMADA DE CHILE REFUERZA PRESENCIA EN EL ESTRECHO DE MAGALLANES CON COMISIONAMIENTO DE UNIDAD A LA TERCERA ZONA NAVAL

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA 336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Convenio 1

FUNDACIÓN INTEGRA Y DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ FIRMAN CONVENIO PARA FORTALECER LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y RESGUARDO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS Y NIÑOS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
festivalveranopuq

NI LA LLUVIA DETUVO A LAS MÁS DE 7 MIL PERSONAS EN EL FESTIVAL DE VERANO 2026 EN PUNTA ARENAS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CARTA DIRECTOR (2)

TRANSPARENCIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Miguel Ángel Centella

HUMORISTA MAGALLÁNICO MIGUEL ÁNGEL CENTELLA CONSOLIDA SU GIRA NACIONAL Y PREPARA SU LLEGADA A UN GRAN ESCENARIO NACIONAL

casas viejas (2)