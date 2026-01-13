CORE RODOLFO CÁRDENAS DESTACA RENOVACIÓN DEL CONVENIO DE SALUD, PLAN PILOTO DE CONTROL BIOMÉTRICO Y OBRAS PARA TIERRA DEL FUEGO

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el consejero regional de Magallanes, Rodolfo Cárdenas Alvarado, conversó con la ciudadanía sobre diversos temas prioritarios para la región, abordando materias de salud, infraestructura, seguridad y desarrollo territorial.

Uno de los puntos centrales fue el convenio del programa de salud entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Salud, el cual fue renovado hasta el año 2029. Al respecto, el consejero destacó que “es un instrumento vital para el desarrollo y cuidado de la población en materia de salud”, subrayando que este acuerdo “permitió la renovación de la red hospitalaria y ha permitido el financiamiento de infraestructura y equipamiento para acceder a mejor salud”. Cárdenas explicó que la renovación era necesaria frente al término de un proceso anterior, señalando que “era lo mas necesario frente al termino de un proceso, las adendas no logran todos los objetivos necesitan una maduración técnica que muchas veces no puede responder el gobierno regional sino el ministerio de salud”, indicando además que esta preocupación fue planteada al gobernador para ser tratada en el Consejo Regional.

En relación con la Provincia de Tierra del Fuego, el consejero abordó una serie de desafíos pendientes, entre ellos el proyecto de relleno sanitario para la comuna de Timaukel, actualmente en plena ejecución. Cárdenas advirtió que existe “una crisis sanitaria con el tema de la basura en la región tanto en Punta Arenas como Puerto Natales”, señalando que el proyecto se encuentra a la espera de su Resolución Satisfactoria en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Asimismo, mencionó iniciativas relevantes para la provincia, como proyectos de pavimentación, la entrega del gimnasio para Porvenir y la necesidad de avanzar en el borde costero de la comuna, indicando que “el borde costero de porvenir requiere su equipamiento final, que se termine el diseño de del camino costero y que se mejore el aeropuerto de porvenir”.

Otro de los temas abordados fue la expropiación del ex Club Hípico de Punta Arenas para convertirlo en un parque urbano. El consejero explicó que esta iniciativa permitiría mejorar la calidad de vida en la ciudad, ya que “entre menos espacios baldíos tengamos dentro de la ciudad mejora la seguridad mejora la capacidad de lugares de recreación de la ciudad y también permite una proyección para la instalación de viviendas tuteladas”.

Finalmente, Cárdenas se refirió al plan piloto de control biométrico para Magallanes, destacando su carácter integral al considerar pasos fronterizos terrestres, marítimos y aéreos. En ese contexto, señaló que “esto es algo integral, pasos fronterizos, terrestres, marítimos y aéreos y eso es entregar seguridad”, agregando que autoridades de la DGAC y la PDI presentaron el proyecto ante el Consejo Regional, respondiendo inquietudes de los consejeros. En ese sentido, afirmó que “tener mas herramientas es tremenda oportunidad para la pdi de nuestro país y de nuestra región” y que se trata de “un requerimiento tecnológico que va a ser de gran utilidad para la región”.

