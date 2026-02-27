BANDA “LOS MACHOS DE LA CUMBIA” DEBUTA ESTE VIERNES EN EL DREAMS

La agrupación Los “Machos De La Cumbia” llega este viernes al escenario del restobar Lucky 7 de Dreams, en un espectáculo que comenzará no antes de las 22:00 horas. La banda integrada por ocho músicos, promete una noche llena de ritmo, alegría y cercanía con el público, en lo que marcará su esperado debut en la capital regional.

Actualmente la agrupación pertenece al sello Máster Media Chile, dedicado a la difusión de la música nacional y cuenta con siete producciones discográficas además de presentaciones en todo Chile y en el extranjero, incluyendo participaciones en programas de televisión como “Buenos Días A Todos”, espacios de Chilevisión y medios internacionales en México como TV Azteca. Su éxito más conocido, “No Sufriré Por Nadie” supera los siete millones de reproducciones, consolidando su popularidad, a lo que se suman nuevos promocionales como “Como Quisiera”, “Amor De Mi Vida”, “Ni Una Llamada” y “365 Días”.

El show en Punta Arenas tendrá un significado especial para la banda ya que marcará su debut en Dreams. Así lo explicó Frank Ormeño, quien adelantó lo que podrá ver el público: “Va a ser un show muy dinámico y con mucha alegría arriba del escenario. Esperamos que la gente de Magallanes y alrededores disfrute de esta puesta en escena”. El líder también destacó la importancia de esta nueva etapa en la trayectoria del grupo, señalando que “será nuestro debut en 3 Dreams del sur con muchas ganas de conocer nuevos casinos y hacer lo que amamos”, enfatizó.

Para este 2026 la agrupación proyecta importantes novedades musicales y colaboraciones. “Este año se viene con muchas sorpresas, hartos feat con bandas conocidas del norte de nuestro país”, adelantó Ormeño, confirmando que la banda continuará expandiendo su presencia en la escena tropical chilena.

Los Machos De La Cumbia está conformado por Frank Ormeño Cabezas como animador y fundador. Gonzalo Reyes en la güira. Felipe Bunster en teclados. Luis Villar en guitarra. Jaime Flores en percusión, Elías Avendaño en acordeón y los vocalistas Diego Sáez y Aderly Pincheira, quienes darán vida a una jornada que promete fiesta, romanticismo y lo mejor de la cumbia ranchera sobre el escenario del principal centro de entretención de la capital regional.

El evento será este viernes 27 de febrero en el escenario del restobar Lucky 7 y acceso es liberado, portando la entrada al casino,cuyo importe total es en beneficio fiscal.









​

