LOS HERMANOS ZABALETA: ICÓNICO DUETO NACIONAL ESTE VIERNES EN DREAMS PUNTA ARENAS

​Al hablar de ellos no se necesita mucha presentación. Es un clásico nacional que se presentará este fin de semana en Dreams. Son Los Hermanos Antonio y Miguel Zabaleta, dupla con más de 60 años de trayectoria arriba de los escenarios que se mantiene más vigente que nunca.



Historia



Los artistas iniciaron su carrera musical fundando el grupo “Red Juniors”, que se mantuvo activo hasta el 1967. Su género estaba cargado al rock y baladas de la época, marcando un guiño a conjuntos estadounidenses como “The Shadows”, o “The Everly Brothers”. En 1965, Antonio inicia su carrera como solista y su hermano menor queda como único vocalista de la banda. Luego de la disolución de “Los Red”, pasaron cerca de 20 años para el reencuentro familiar en la tarima.



A mediados de la década de los 80’s, los hermanos se vuelven a unir bajo el nombre de “Los Hermanos Zabaleta”, dúo que permanece activo hasta el presente. Una buena actualidad que resume Miguel. “Mientras tengamos energías y ganas de seguir haciendo lo que amamos, nos mantendremos arriba del escenario. El cariño y el agradecimiento de la gente nos motivan a seguir gestionando giras y nuevos eventos. Me siento feliz todavía al cantar y tocar. Espero seguir siéndolo”, afirmó Zabaleta.





Repertorio



La playlist del binomio será un recorrido y homenaje a sus 63 años de presentaciones por todo el país, asegurando emociones y sensaciones evocativas. “En más de 60 años es difícil recordar la cantidad de canciones que hemos lanzado y cada uno de sus nombres, pero sí prometo un viaje al pasado, a esas décadas en que nosotros crecimos y sus padres eran más jóvenes, tal vez ustedes ni existían. Obviamente que nuestro sello icónico dirá presente.” El Molino”, “Voy A Ver”, “El Alma Joven” y varias más que debemos tener por ahí”, sentenció el menor de los Zabaleta.







Invitar



También, el ex representante de los “Red Juniors”, expresó su satisfacción por reencontrarse con el públicosureño. “Hemos estado muchas veces en la región de Magallanes y se siente la proximidad que hay con la gente. Las instalaciones son impecables. Cada vez que vamos, nos hacen sentir tanto a Antonio, como a mí, como si estuviésemos en casa. Los puntarenenses deberían sentirse orgullosos de tener un lugar tan valioso como el Dreams”, cerró Miguel, quien entregó un mensaje a su fanaticada. “Punta Arenas, los esperamos el fin de semana para que revivamos la música chilena, esa que unió generaciones y que sigue siendo escuchada por miles de oídos. Tenemos muchas ganas de entregar un buen espectáculo, el equipo detrás de escena es maravilloso y nos sentimos plenamente vigentes para vibrar una vez más con ustedes”, enfatizó el cantante.



El evento de “Los Hermanos Zabaleta” será este viernes , en el restobar Lucky 7 del casino de juegos local, no antes de las 23:00 hrs. El ingreso al show es liberado, portando la entrada al casino, cuyo importe total es en beneficio fiscal.





