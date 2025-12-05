Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

5 de diciembre de 2025

LOS HERMANOS ZABALETA: ICÓNICO DUETO NACIONAL ESTE VIERNES EN DREAMS PUNTA ARENAS

​Miguel y Antonio Zabaleta, históricos exponentes de “La Nueva Ola” chilena en los 60’s, aterrizan en el casino de juegos para hacer vibrar a su público.

foto HERMANOS ZABALETA

​Al hablar de ellos no se necesita mucha presentación. Es un clásico nacional que se presentará este fin de semana en Dreams. Son Los Hermanos Antonio y Miguel Zabaleta, dupla con más de 60 años de trayectoria arriba de los escenarios que se mantiene más vigente que nunca.

Historia

Los artistas iniciaron su carrera musical fundando el grupo “Red Juniors”, que se mantuvo activo hasta el 1967. Su género estaba cargado al rock y baladas de la época, marcando un guiño a conjuntos estadounidenses como “The Shadows”, o “The Everly Brothers”. En 1965, Antonio inicia su carrera como solista y su hermano menor queda como único vocalista de la banda. Luego de la disolución de “Los Red”, pasaron cerca de 20 años para el reencuentro familiar en la tarima.

A mediados de la década de los 80’s, los hermanos se vuelven a unir bajo el nombre de “Los Hermanos Zabaleta”, dúo que permanece activo hasta el presente. Una buena actualidad que resume Miguel. “Mientras tengamos energías y ganas de seguir haciendo lo que amamos, nos mantendremos arriba del escenario. El cariño y el agradecimiento de la gente nos motivan a seguir gestionando giras y nuevos eventos. Me siento feliz todavía al cantar y tocar. Espero seguir siéndolo”, afirmó Zabaleta.


Repertorio

La playlist del binomio será un recorrido y homenaje a sus 63 años de presentaciones por todo el país, asegurando emociones y sensaciones evocativas. “En más de 60 años es difícil recordar la cantidad de canciones que hemos lanzado y cada uno de sus nombres, pero sí prometo un viaje al pasado, a esas décadas en que nosotros crecimos y sus padres eran más jóvenes, tal vez ustedes ni existían. Obviamente que nuestro sello icónico dirá presente.” El Molino”, “Voy A Ver”, “El Alma Joven” y varias más que debemos tener por ahí”, sentenció el menor de los Zabaleta.



Invitar

También, el ex representante de los “Red Juniors”, expresó su satisfacción por reencontrarse con el públicosureño. “Hemos estado muchas veces en la región de Magallanes y se siente la proximidad que hay con la gente. Las instalaciones son impecables. Cada vez que vamos, nos hacen sentir tanto a Antonio, como a mí, como si estuviésemos en casa. Los puntarenenses deberían sentirse orgullosos de tener un lugar tan valioso como el Dreams”, cerró Miguel, quien entregó un mensaje a su fanaticada. “Punta Arenas, los esperamos el fin de semana para que revivamos la música chilena, esa que unió generaciones y que sigue siendo escuchada por miles de oídos. Tenemos muchas ganas de entregar un buen espectáculo, el equipo detrás de escena es maravilloso y nos sentimos plenamente vigentes para vibrar una vez más con ustedes”, enfatizó el cantante.

El evento de “Los Hermanos Zabaleta” será este viernes , en el restobar Lucky 7 del casino de juegos local, no antes de las 23:00 hrs. El ingreso al show es liberado, portando la entrada al casino, cuyo importe total es en beneficio fiscal.


cdtaiuu

CLUB DEPORTIVO TAIIU CIERRA UN EXITOSO E HISTÓRICO 2025

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CORMUPA ANUNCIA ACCIONES JUDICIALES TRAS CHOQUE QUE DEJÓ SIN FUNCIONAMIENTO AL CECOSF FORTALECIENDO VIDAS

Leer Más

​El hecho fue protagonizado por un conductor que habría estado manejando bajo los efectos del alcohol, dejando al recinto de salud sin electricidad y con daños superiores a los 20 millones de pesos. La situación obligó a trasladar las atenciones al Cesfam Dr. Juan Damianovic.

​El hecho fue protagonizado por un conductor que habría estado manejando bajo los efectos del alcohol, dejando al recinto de salud sin electricidad y con daños superiores a los 20 millones de pesos. La situación obligó a trasladar las atenciones al Cesfam Dr. Juan Damianovic.

FV 5
nuestrospodcast
Gerente general de Enap, Julio Friedmann, junto a representantes de las empresas firmantes

ENAP FIRMA CONTRATOS DE LARGO PLAZO, POR US$12 MIL MILLONES, PARA ABASTECERSE DE CRUDO DESDE ARGENTINA

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
subsidioaereowilliams

TRAS APERTURA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026: MÁS DE 360 ENTREGAS DE SUBSIDIO AÉREO SE HAN REALIZADO ESTA SEMANA EN LA PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
indhnatales

INDH MAGALLANES REALIZA TALLERES SOBRE DISCRIMINACIÓN Y DERECHOS HUMANOS EN PUERTO NATALES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
carrusel-post_01

SE REALIZARÁ SEMINARIO "100 LENGUAJES PARA ESCUCHAR"