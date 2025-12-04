PAMN SUMA NUEVE AÑOS SEMBRANDO MÚSICAS EN NUEVOS TERRITORIOS

​Una melodía puede ser mucho más que una secuencia de notas; puede transformarse en una lección de historia, una explosión de emoción o una ventana abierta hacia la identidad de un territorio. Ese es el espíritu que ha movido al Programa de Apreciación de Música Nacional (PAMN) durante sus nueve años de vida en Magallanes, y que en su edición 2025 culminó con un logro histórico: llevar la creación artística chilena a rincones de la región donde los conciertos en vivo son una rareza.



La iniciativa de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio cerró su ciclo anual el reciente mes de noviembre, batiendo récords de cobertura. Consolidó casi una década de trabajo y amplió su mapa de acción llevando, por primera vez, conciertos y espacios de mediación a las localidades de Laguna Blanca y Primavera.



Para quienes están detrás del proceso formativo, el impacto es evidente. Constanza Maulén, mediadora del programa en las escuelas Patagonia y Manuel Bulnes de Punta Arenas, explicó la profundidad de este ejercicio. "El PAMN, para mí, es abrir los ojos a diferentes cosas que están sucediendo aquí en la región, abrir los oídos también a conocer desde otro punto de vista que hay muchos artistas que son de la región, también de Chile —porque el PAMN se hace en todas las regiones— que son muy valiosos".



La edición 2025, cuyo inicio de ejecución comenzó en agosto, se caracterizó por fortalecer la presencia en Puerto Natales, Porvenir y San Gregorio, además de gestar un intercambio cultural inédito con la Región de Los Lagos. Este esfuerzo permitió que comunidades educativas como la Escuela Cerro Sombrero, el Liceo Hernando de Magallanes de Porvenir, la Escuela Diego Portales de Villa Tehuelche y la Escuela de Punta Delgada, se sumaran a establecimientos históricos de la capital regional y Natales.



La metodología, inspirada en la tradición mediadora de figuras como Violeta Parra y Margot Loyola, permitió que 190 estudiantes participaran en ciclos profundos: desde la primera escucha y el análisis lírico, hasta el diálogo cara a cara con el creador.



Para los artistas, volver a las aulas tiene un significado especial. Charlie (Carlos Díaz), integrante de la banda As de Oros, parte del ciclo, reflexionó sobre este retorno al origen. "Para nosotros es superlindo porque nos conecta con el origen, básicamente. Yo creo que, para muchos músicos, el despertar musical viene justamente de la época de la enseñanza media".



El punto culmine de estos ciclos fueron los conciertos pedagógicos, donde más de 2.000 personas pudieron asistir a encuentros abiertos, a cargo de 35 artistas regionales, pertenecientes a diez proyectos musicales (bandas y solistas). Fue ahí donde la teoría se transformó en experiencia vital.



En localidades apartadas, el asombro fue el protagonista. Agustina Sánchez, estudiante de la Escuela de Cerro Sombrero, comuna de Primavera, tras disfrutar el concierto en su colegio, relató con entusiasmo. "La verdad es que me pareció muy genial porque nunca he visto a un cantante, y menos así de ese tipo de música, así como de rock, de inspiración, y la verdad es que me gustó convivir con ellos y escuchar su música".



Mientras tanto, en la capital regional, la conexión emocional caló hondo. Felipe Díaz, alumno del Liceo Experimental de Punta Arenas describió así la intensidad del encuentro. "La verdad es que conocer a la banda me pareció muy increíble. En serio, nunca había conocido una banda así en persona, y más encima en primera fila. El concierto fue algo maravilloso, de verdad. Me deleité demasiado con la música y más encima me dieron ganas de llorar".



El Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Luis Navarro, destacó que el valor de este proyecto es incalculable, alineándose con el corazón de la gestión del Ministerio: la descentralización.



"Con PAMN no sólo hemos logrado que 190 estudiantes conozcan a 35 creadores regionales, sino que hemos propiciado un espacio genuino de encuentro donde se valora nuestra música local, se abren nuevas oportunidades a los músicos con públicos frescos y, sobre todo, se invita a los jóvenes a conectar con futuros proyectos que los inspiren", comentó la autoridad.



El cartel de este año fue un reflejo de la diversidad sonora de la Patagonia, incluyendo los proyectos de Karina Contreras Grupo, EOS, Amanda Kurt, Raíces Libres, Aponkuyén, José Furia, Camino de Tierra, As de Oros y Metafis, sumando además a Pastora Alfonsina desde Los Lagos, que llegó bajo la modalidad de intercambio.



Al cerrar el presente ciclo PAMN queda una certeza: Cuando los estudiantes escuchan y dialogan con sus creadores, no solo aprenden; amplían su playlist con el talento que florece en su propia tierra.





