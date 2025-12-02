CAVH Y TAIIU ANALIZAN LOS CAMBIOS EN LA CATEGORÍA TODO COMPETIDOR Y EL FUTURO DEL VOLEIBOL MAGALLÁNICO

​Alfonso Álvarez, Marcos Garay y Francisca de Taiiu se sumaron a los entrenadores de Selknam y Taiiu en Polar en el Deporte para conversar sobre la evolución del voleibol regional, la irrupción de las nuevas generaciones y los desafíos que enfrenta la categoría adulta en Magallanes.



En el segundo bloque de Polar en el Deporte, se sumaron Alfonso Álvarez y Marcos Garay del equipo CAVH, reciente campeón regional en la categoría varones Todo Competidor, junto a Francisca, integrante del equipo U16 de Taiiu, campeonas regionales y nacionales. Los deportistas compartieron cómo ha evolucionado el voleibol en Magallanes en los últimos años: la categoría adulta, históricamente dominada por jugadores de 30 a 40 años, comenzó a recibir a jóvenes que salían de la U18, lo que elevó de inmediato el nivel competitivo, generó mayor disputa interna en los equipos y dio origen a nuevas agrupaciones deportivas.



Sin embargo, también se discutieron los desafíos que enfrenta la disciplina, especialmente tras la regla impuesta para 2025 que impedirá a los jugadores jóvenes subir a la categoría Todo Competidor. Según comentó Marcos Garay, esta situación ha contribuido a que haya cada vez menos equipos adultos en Punta Arenas, sumándose además problemas de motivación. Aun así, el panel coincidió en que las nuevas generaciones cuentan hoy con más oportunidades para competir a nivel nacional, lo que impulsa el desarrollo técnico y proyecta un escenario más exigente para el voleibol magallánico en los próximos años.







