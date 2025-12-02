Punta Arenas,
2 de diciembre de 2025

CAVH Y TAIIU ANALIZAN LOS CAMBIOS EN LA CATEGORÍA TODO COMPETIDOR Y EL FUTURO DEL VOLEIBOL MAGALLÁNICO

Polar en el deporte.

voleibolmagallanes

​Alfonso Álvarez, Marcos Garay y Francisca de Taiiu se sumaron a los entrenadores de Selknam y Taiiu en Polar en el Deporte para conversar sobre la evolución del voleibol regional, la irrupción de las nuevas generaciones y los desafíos que enfrenta la categoría adulta en Magallanes.

En el segundo bloque de Polar en el Deporte, se sumaron Alfonso Álvarez y Marcos Garay del equipo CAVH, reciente campeón regional en la categoría varones Todo Competidor, junto a Francisca, integrante del equipo U16 de Taiiu, campeonas regionales y nacionales. Los deportistas compartieron cómo ha evolucionado el voleibol en Magallanes en los últimos años: la categoría adulta, históricamente dominada por jugadores de 30 a 40 años, comenzó a recibir a jóvenes que salían de la U18, lo que elevó de inmediato el nivel competitivo, generó mayor disputa interna en los equipos y dio origen a nuevas agrupaciones deportivas.

Sin embargo, también se discutieron los desafíos que enfrenta la disciplina, especialmente tras la regla impuesta para 2025 que impedirá a los jugadores jóvenes subir a la categoría Todo Competidor. Según comentó Marcos Garay, esta situación ha contribuido a que haya cada vez menos equipos adultos en Punta Arenas, sumándose además problemas de motivación. Aun así, el panel coincidió en que las nuevas generaciones cuentan hoy con más oportunidades para competir a nivel nacional, lo que impulsa el desarrollo técnico y proyecta un escenario más exigente para el voleibol magallánico en los próximos años.



conafcortafuegos

PLAN NACIONAL DE CORTAFUEGOS PRESENTA UN 36% DE AVANCE: EL OBJETIVO ES COMPLETAR CASI 5 MIL KM ENTRE TARAPACÁ Y MAGALLANES

SERVIU PUBLICÓ EN DIARIO OFICIAL EXPROPIACIÓN DE TERRENOS DEL EX CLUB HÍPICO

​Este lunes 1 de diciembre se publicó en el Diario Oficial y un diario regional, la notificación de expropiación por causa de utilidad pública del terreno del ex Club Hípico, ubicado en Avenida Bulnes de la comuna de Punta Arenas, para construir un parque habitable.

​Este lunes 1 de diciembre se publicó en el Diario Oficial y un diario regional, la notificación de expropiación por causa de utilidad pública del terreno del ex Club Hípico, ubicado en Avenida Bulnes de la comuna de Punta Arenas, para construir un parque habitable.

MUNICIPIO LANZA "PUNTA ARENAS EN LÍNEA" PARA AGILIZAR SOLICITUDES CIUDADANAS

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

diputadobianchi

“TODO LO QUE ESTO PODRÍA SIGNIFICAR PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN”: DIPUTADO BIANCHI JUSTIFICA URGENCIA DE FINANCIAMIENTO PORTUARIO PARA MAGALLANES EN LEY DE PRESUPUESTO 2026

GEOTECNIA PATAGONIA MUESTRA SU LABOR EN ESTUDIOS DE SUELO DURANTE FERIA EDUCATIVA DE HIDRÓGENO VERDE