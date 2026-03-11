EL SALUDO DE KAST A KUSANOVIC QUE LLAMÓ LA ATENCIÓN DURANTE LA CEREMONIA DE CAMBIO DE MANDO

Entre los saludos protocolares y el ambiente solemne del Salón de Honor del Congreso Nacional, durante la ceremonia de cambio de mando presidencial, se produjo un momento que llamó la atención de varios de los presentes.





Mientras el recién asumido Presidente de la República, José Antonio Kast, saludaba a las autoridades y parlamentarios asistentes, decidió detener su recorrido y abrirse paso entre los invitados hasta la segunda fila, donde se encontraba el senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic.



El mandatario se acercó directamente al parlamentario magallánico, lo saludó con un abrazo y compartió algunas palabras. El gesto no pasó desapercibido para quienes seguían la ceremonia, ya que Kusanovic no se encontraba entre las autoridades ubicadas en primera fila, y además fue uno de los pocos momentos en que el Presidente decidió salir del saludo protocolar para acercarse personalmente a un legislador.



El episodio ocurre en un contexto político particular. Durante las últimas semanas, el senador por Magallanes tomó distancia del actual gobierno, luego de expresar críticas respecto de las negociaciones políticas realizadas para asegurar mayorías en el Senado.



Kusanovic ha señalado que el Ejecutivo habría alcanzado acuerdos con actores políticos de la Región de Magallanes que no pertenecen al sector de derecha, negociaciones que —según ha planteado— ya han quedado en evidencia en diversas votaciones parlamentarias recientes.



Las diferencias también se hicieron visibles durante la votación para definir la mesa directiva del Senado. En esa oportunidad, el legislador realizó una breve intervención en la que cuestionó lo que describió como “la matemática política para asegurar votaciones”, además de advertir sobre el centralismo en la toma de decisiones y la falta de mayor autonomía para las regiones.



Como señal de protesta, el senador decidió emitir su voto por sí mismo para presidir la Cámara Alta, decisión que fue respaldada por la senadora libertaria Vanessa Kaiser.



En ese escenario, el gesto del Presidente Kast hacia el parlamentario magallánico fue comentado por algunos asistentes como una señal política que no pasó inadvertida, en medio de un escenario parlamentario marcado por tensiones, negociaciones y reconfiguraciones dentro del oficialismo.

