VICEPRESIDENTE REGIONAL DEL PARTIDO REPUBLICANO: “EN SEGURIDAD Y URGENCIAS SOCIALES ESTAMOS TAN IGUAL COMO EL RESTO DEL PAÍS”

El vicepresidente del Partido Republicano, Allan Stowhas, abordó en Buenos Días Región el proceso de nombramientos del delegado presidencial y autoridades regionales en Magallanes, además de referirse al escenario presupuestario y a las prioridades que, a su juicio, deberá enfrentar el nuevo gobierno de la región.

Stowhas señaló que, en materia de urgencias nacionales, Magallanes no está ajena a la realidad del país. “En seguridad y urgencias sociales estamos tan igual como el resto del país”, afirmó, agregando que esas áreas deberían concentrar las primeras intervenciones del nuevo gobierno en la región, junto con un proceso de ordenamiento administrativo.

Respecto al nombramiento de delegados presidenciales, provinciales y seremis, indicó que el proceso se está trabajando a nivel local y que se han recogido sugerencias desde distintos sectores políticos, incluyendo parlamentarios de Magallanes. Según explicó, la decisión final corresponde al presidente electo, aunque aseguró que se ha considerado la opinión de representantes regionales.

En relación con eventuales restricciones presupuestarias anunciadas a nivel nacional, Stowhas sostuvo que el próximo gobierno no debería hacerse cargo de un eventual “sobregiro” de la actual administración. Planteó que, si existe desorden financiero o recortes de última hora, será necesario un reordenamiento de partidas para responder a las urgencias, enfatizando que una mejor gestión de los recursos será clave para la región de Magallanes.

