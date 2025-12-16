Punta Arenas,
16 de diciembre de 2025

ALEJANDRO RIQUELME Y JAVIER ROMERO ANALIZAN TRIUNFO DE JOSÉ ANTONIO KAST Y PRIMEROS EJES DE SU GOBIERNO EN CHILE PARA EL PERIODO 2026-2030

Buenos días región.

republicanosmagallanes

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el diputado electo por Magallanes del Partido Republicano, Alejandro Riquelme Ducci, junto al presidente regional de la colectividad, Javier Romero, conversaron sobre el nuevo escenario político tras la elección de José Antonio Kast Rist como presidente de la República para el período 2026-2030.

Durante el espacio radial, ambos dirigentes analizaron el contundente resultado electoral que posicionó al candidato republicano con cerca del 58% de los votos, convirtiéndose en el presidente electo con la mayor votación en la historia del país. En ese contexto, abordaron la preparación del plan de trabajo de los primeros 90 días de gobierno y los principales desafíos y oportunidades que este nuevo ciclo político representa para el país y la Región de Magallanes.

El diputado electo Alejandro Riquelme enfatizó que uno de los principales sellos del futuro gobierno será la conformación de equipos de alto nivel profesional, señalando que “las personas mas capaces, el primer sello que va a poner José Antonio Kast, las personas mas profesionales y capaces mas allá de los partidos”. En la misma línea, afirmó que el gobierno de JAK apuntará a estándares de excelencia, con equipos donde no prime el amiguismo, sino la capacidad técnica y la preparación.

Riquelme agregó que durante los primeros días de la administración habrá señales concretas para responder a las principales demandas ciudadanas, especialmente en materias como seguridad pública, empleo, control de los problemas fronterizos y la reducción de las listas de espera en el sistema de salud, entre otros desafíos prioritarios para el país y la región.

Por su parte, el presidente regional del Partido Republicano, Javier Romero, destacó la necesidad de ampliar las bases de colaboración para llevar adelante el próximo gobierno, indicando que “solos no podemos gobernar tenemos que buscar gente capaz, en donde esta la gente?, en chile vamos y el espectro que ha apoyado a JAK que se ha ampliado, encontrar gente que este dispuesta a trabajar”.

Finalmente, ambos coincidieron en que el nuevo gobierno representa una oportunidad para impulsar cambios estructurales con una mirada técnica y regional, donde Magallanes pueda aportar y beneficiarse de una gestión enfocada en resultados, profesionalismo y coordinación política amplia.



rodrigoalvarez

RODRIGO ÁLVAREZ MANIFIESTA DISPOSICIÓN A COLABORAR CON EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE ELECTO JOSÉ ANTONIO KAST

MUNICIPIO SUPERVISA AVANCE DE OBRAS DE REPOSICIÓN DE VEREDAS EN SECTOR SUR

Leer Más

​La iniciativa alcanza 95% de ejecución y considera una inversión superior a $1.600 millones.

​La iniciativa alcanza 95% de ejecución y considera una inversión superior a $1.600 millones.

ACUERDO INICIAL UMAG–FEUM PERMITE CONCLUIR LOS PROCESOS FORMATIVOS Y RETOMAR LA ACTIVIDAD ACADÉMICA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CONCEJO MUNICIPAL APROBÓ LISTADO DE CIUDADANOS DESTACADOS 2025

JOSÉ ANTONIO KAST ES ELECTO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 2026-2030