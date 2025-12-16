Punta Arenas,
16 de diciembre de 2025

GEOTECNIA PATAGONIA DESTACÓ SU EXPERIENCIA DE MÁS DE 15 AÑOS EN LA REGIÓN Y SERVICIOS VINCULADOS A LA INDUSTRIA DEL H2V

Aquí hidrógeno verde.

geotecniapatagonia

Esta mañana, en el programa  “Aquí Hidrógeno Verde” de Polar Comunicaciones, Pablo Villarroel, gerente de proyectos, y Francisco Nocera, ingeniero de proyectos de Geotecnia Patagonia, conversaron e informaron a la ciudadanía sobre el trabajo y la trayectoria de esta empresa magallánica dedicada a la Ingeniería Civil, la consultoría y la gestión de proyectos.

Asesorías Geotecnia Patagonia Ltda. inició sus actividades en julio de 2006, enfocándose principalmente en el campo de la Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica. Con más de 15 años de experiencia, la empresa se ha especializado de manera exclusiva en estudios de mecánica de suelos y asesorías geotécnicas, entregando soluciones innovadoras para terrenos complejos, donde el conocimiento técnico y la experiencia en tratamiento y mejora del subsuelo resultan fundamentales para el desarrollo de proyectos sólidos y exitosos.

Durante la conversación, se abordaron los distintos servicios que ofrece la empresa, entre ellos ensayos geofísicos para la obtención de velocidad de onda de corte mediante métodos como ReMi y MASW, así como la determinación del período fundamental del suelo con el método Nakamura. También se destacó la supervisión en terreno, los mejoramientos de suelos en general, técnicas de agotamiento de napa freática, densificación con bolones y pilotes, y el diseño con geosintéticos.

Asimismo, se dio a conocer el amplio abanico de ensayos “in situ”, que incluyen sondajes rotatorios con ensayo de penetración SPT, supervisión de calicatas, reconocimiento de suelos con penetrómetros pesado GRIZZLY y ligero PANDA, control de compactación de rellenos, placas de carga estática y dinámica, determinación de conductividad hidráulica saturada y mediciones de resistencia al corte no drenada con veleta de corte. A esto se suman los ensayos de laboratorio, como corte directo, compresión no confinada y consolidación unidimensional, además de la elaboración de informes preliminares y finales de mecánica de suelos y la revisión de sellos de excavación y fundación durante la construcción de obras.

En la instancia también se recordó la participación de Geotecnia Patagonia en la 3era Feria Educativa de H2V realizada en Punta Arenas, reforzando su compromiso con la difusión del conocimiento técnico y el desarrollo de proyectos asociados a nuevas industrias en la región.



Antartica-Frey-Jorge-Vegetacion

LA ANTÁRTICA TIENE MÁS DE 107 MIL HECTÁREAS DE VEGETACIÓN, REVELA ESTUDIO INÉDITO

MUNICIPIO SUPERVISA AVANCE DE OBRAS DE REPOSICIÓN DE VEREDAS EN SECTOR SUR

Leer Más

​La iniciativa alcanza 95% de ejecución y considera una inversión superior a $1.600 millones.

​La iniciativa alcanza 95% de ejecución y considera una inversión superior a $1.600 millones.

umagtoma

ACUERDO INICIAL UMAG–FEUM PERMITE CONCLUIR LOS PROCESOS FORMATIVOS Y RETOMAR LA ACTIVIDAD ACADÉMICA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

munipuq

CONCEJO MUNICIPAL APROBÓ LISTADO DE CIUDADANOS DESTACADOS 2025

jose-antonio-kast-es-electo-presidente-de-la-republica

JOSÉ ANTONIO KAST ES ELECTO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 2026-2030

5991fc09-4a42-43b0-8d18-d9255adb9ce5