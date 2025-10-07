Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

7 de octubre de 2025

ESTUDIO ZIP DEL MINVU PROYECTA AMBICIOSO PLAN DE INVERSIÓN PARA EL SECTOR SUR DE PUNTA ARENAS

​La Zona de Interés Público (ZIP) Sur de Punta Arenas, abarca 680 hectáreas comprendidas entre Pedro Aguirre Cerda, Costanera del Estrecho de Magallanes, Río de los Ciervos y el límite urbano poniente, siendo la más extensa de las 40 zonas priorizadas actualmente por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y uno de los 6 planes piloto a nivel país.

Mirador Pontón Lord Londsdale

El Estudio Zona de Interés Público (ZIP) – Sector Sur de Punta Arenas, impulsado por el Minvu Magallanes y financiado por el Gobierno Regional, entró en su fase final con una cartera de proyectos participativa que forma parte del Plan Maestro que ordena y prioriza inversiones urbanas para los próximos años en uno de los territorios con mayores brechas de la ciudad.

El instrumento se viene trabajando desde octubre de 2024 y contempla proyectos ya comprometidos que consideran algún grado de avance, con nuevas iniciativas, y se apoya en la visión urbana acordada con la propia comunidad, con el objetivo de reducir brechas de movilidad, áreas verdes, fomento productivo, equipamientos y hábitat en este sector de la ciudad que presenta altos déficits de acceso en estas dimensiones.

La cartera final de proyectos se presentó a la comunidad hace unas semanas en la Junta Vecinal Manuel Bulnes, en donde el director del estudio -a cargo de las consultoras BL Bresciani y Co-Habitar- Luis Eduardo Bresciani, expuso que este plan de inversión se estructura en base a tres componentes: proyectos ya en ejecución o con financiamiento asignado, proyectos priorizados a implementar en los próximos 10 años y proyectos de largo plazo.

“Para el Minvu es de la mayor importancia que esta priorización se construyera mediante instancias participativas que incluyeron talleres, encuestas, recorridos barriales, una Mesa de Gobernanza y un Comité Técnico Asesor, como respaldo robusto a esta planificación urbana, sustentada en los principios del Plan de Ciudades Justas y que suma a la fecha más de 700 aportes de la ciudadanía a lo largo del estudio”, indicó el Seremi Minvu Marco Uribe Saldivia.

En la cuarta jornada participativa, la comunidad conoció la versión preliminar del Plan de Inversiones y votó por alternativas de diseño y la obra detonante que será el primer proyecto concreto y factible de iniciar en el corto plazo, a partir del cual se concretarán el resto de las inversiones. La presentación pública final se realizará este mes, con lo cual se cierra la etapa de estudio y se inicia la fase de gestión interinstitucional para la ejecución.

La obra detonante definida en los talleres participativos fue el Mirador Pontón Londsdale, que dibuja el ingreso a la Zona de Interés Púbico desde el borde costero de la comuna y que busca poner en valor este hito mediante la conformación de un mirador. Esta obra, de leve intervención, deberá diseñarse para iniciar su ejecución el 2027.

“El desafío que viene será continuar el trabajo de la Mesa de Gobernanza que ha contado con el apoyo transversal del Gobierno Regional, la Municipalidad de Punta Arenas, servicios públicos, organizaciones de la sociedad civil y privadas. Todos quienes han entendido la visión y relevancia de desarrollo de esta área estratégica de la ciudad, que continuará creciendo y que debe hacerlo de la mano de un progreso en condiciones de equidad”, puntualizó el Seremi Minvu.

Cartera de proyectos

“En total, el Plan Maestro identifica 70 proyectos urbanos en la Zona de Interés Púbico: de vialidad, áreas verdes, equipamientos y vivienda. El estudio identifica las iniciativas de inversión que ya cuentan con financiamiento y propone aplicar criterios de priorización para aquellos proyectos de mayor preferencia ciudadana, impacto social y ambiental, viabilidad y factibilidad presupuestaria”, explicó Bresciani.

Con esa lógica, la cartera de proyectos base considera 20 iniciativas en curso por $140 mil millones de pesos y 18 nuevos proyectos priorizados por $157 mil millones de pesos. Esta cartera representa un 40% del gasto estimado para la ciudad en los próximos años, lo que es necesario para el Sector Sur de la capital regional, dado el crecimiento habitacional esperado y la mayor desigualdad urbana en déficits de conectividad, equipamientos y servicios que es necesario superar.

El desafío es financiar en el mediano plazo los proyectos priorizados, concentrando la inversión en lo más efectivo: lo que la comunidad demanda con mayor necesidad, lo que reduce desigualdades y lo que es factible de iniciar pronto, señaló el director del estudio, Luis Eduardo Bresciani, al presentar el enfoque de priorización.

“El Plan Maestro recoge la visión urbana trabajada con la ciudadanía: barrios mejor conectados, avenidas arboladas, una red ecológica de parques que integra humedales, bosques y riberas del Estrecho de Magallanes, y un subcentro cívico con servicios y equipamientos”, concluyó el consultor.


Mirador Pontón Lord Londsdale

ESTUDIO ZIP DEL MINVU PROYECTA AMBICIOSO PLAN DE INVERSIÓN PARA EL SECTOR SUR DE PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CONSEJO REGIONAL APRUEBA COFINANCIAMIENTO PARA 185 NUEVAS VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS

Leer Más

El conjunto habitacional, construido en un loteo de 28.408 metros cuadrados, además contempla una sala de uso múltiple, sistema de conducción de aguas lluvias, redes de servicio y áreas verdes.

El conjunto habitacional, construido en un loteo de 28.408 metros cuadrados, además contempla una sala de uso múltiple, sistema de conducción de aguas lluvias, redes de servicio y áreas verdes.

goreviviendas
nuestrospodcast
Equipo Ruta Médica

COMIENZA EN PUNTA ARENAS LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA MÉDICA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR 336
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
goreviviendas

CONSEJO REGIONAL APRUEBA COFINANCIAMIENTO PARA 185 NUEVAS VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS

CROSUR 336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
contraloria

FISCALIZACIÓN DE CONCEJALES DERIVA EN AUDITORÍA ESPECIAL ORDENADA POR CONTRALORÍA EN PUNTA ARENAS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
P2

MINISTERIO DE ECONOMÍA PRESENTA EL PRESUPUESTO 2026 DE LA CARTERA ANTE EL CONGRESO

amigo familia

AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250