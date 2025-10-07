ESTUDIO ZIP DEL MINVU PROYECTA AMBICIOSO PLAN DE INVERSIÓN PARA EL SECTOR SUR DE PUNTA ARENAS

El Estudio Zona de Interés Público (ZIP) – Sector Sur de Punta Arenas, impulsado por el Minvu Magallanes y financiado por el Gobierno Regional, entró en su fase final con una cartera de proyectos participativa que forma parte del Plan Maestro que ordena y prioriza inversiones urbanas para los próximos años en uno de los territorios con mayores brechas de la ciudad.

El instrumento se viene trabajando desde octubre de 2024 y contempla proyectos ya comprometidos que consideran algún grado de avance, con nuevas iniciativas, y se apoya en la visión urbana acordada con la propia comunidad, con el objetivo de reducir brechas de movilidad, áreas verdes, fomento productivo, equipamientos y hábitat en este sector de la ciudad que presenta altos déficits de acceso en estas dimensiones.

La cartera final de proyectos se presentó a la comunidad hace unas semanas en la Junta Vecinal Manuel Bulnes, en donde el director del estudio -a cargo de las consultoras BL Bresciani y Co-Habitar- Luis Eduardo Bresciani, expuso que este plan de inversión se estructura en base a tres componentes: proyectos ya en ejecución o con financiamiento asignado, proyectos priorizados a implementar en los próximos 10 años y proyectos de largo plazo.

“Para el Minvu es de la mayor importancia que esta priorización se construyera mediante instancias participativas que incluyeron talleres, encuestas, recorridos barriales, una Mesa de Gobernanza y un Comité Técnico Asesor, como respaldo robusto a esta planificación urbana, sustentada en los principios del Plan de Ciudades Justas y que suma a la fecha más de 700 aportes de la ciudadanía a lo largo del estudio”, indicó el Seremi Minvu Marco Uribe Saldivia.

En la cuarta jornada participativa, la comunidad conoció la versión preliminar del Plan de Inversiones y votó por alternativas de diseño y la obra detonante que será el primer proyecto concreto y factible de iniciar en el corto plazo, a partir del cual se concretarán el resto de las inversiones. La presentación pública final se realizará este mes, con lo cual se cierra la etapa de estudio y se inicia la fase de gestión interinstitucional para la ejecución.

La obra detonante definida en los talleres participativos fue el Mirador Pontón Londsdale, que dibuja el ingreso a la Zona de Interés Púbico desde el borde costero de la comuna y que busca poner en valor este hito mediante la conformación de un mirador. Esta obra, de leve intervención, deberá diseñarse para iniciar su ejecución el 2027.

“El desafío que viene será continuar el trabajo de la Mesa de Gobernanza que ha contado con el apoyo transversal del Gobierno Regional, la Municipalidad de Punta Arenas, servicios públicos, organizaciones de la sociedad civil y privadas. Todos quienes han entendido la visión y relevancia de desarrollo de esta área estratégica de la ciudad, que continuará creciendo y que debe hacerlo de la mano de un progreso en condiciones de equidad”, puntualizó el Seremi Minvu.

Cartera de proyectos

“En total, el Plan Maestro identifica 70 proyectos urbanos en la Zona de Interés Púbico: de vialidad, áreas verdes, equipamientos y vivienda. El estudio identifica las iniciativas de inversión que ya cuentan con financiamiento y propone aplicar criterios de priorización para aquellos proyectos de mayor preferencia ciudadana, impacto social y ambiental, viabilidad y factibilidad presupuestaria”, explicó Bresciani.

Con esa lógica, la cartera de proyectos base considera 20 iniciativas en curso por $140 mil millones de pesos y 18 nuevos proyectos priorizados por $157 mil millones de pesos. Esta cartera representa un 40% del gasto estimado para la ciudad en los próximos años, lo que es necesario para el Sector Sur de la capital regional, dado el crecimiento habitacional esperado y la mayor desigualdad urbana en déficits de conectividad, equipamientos y servicios que es necesario superar.

El desafío es financiar en el mediano plazo los proyectos priorizados, concentrando la inversión en lo más efectivo: lo que la comunidad demanda con mayor necesidad, lo que reduce desigualdades y lo que es factible de iniciar pronto, señaló el director del estudio, Luis Eduardo Bresciani, al presentar el enfoque de priorización.

“El Plan Maestro recoge la visión urbana trabajada con la ciudadanía: barrios mejor conectados, avenidas arboladas, una red ecológica de parques que integra humedales, bosques y riberas del Estrecho de Magallanes, y un subcentro cívico con servicios y equipamientos”, concluyó el consultor.

