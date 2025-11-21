CONSEJERO CÁRDENAS DESTACA AVANCE DE OBRAS EN PORVENIR DURANTE VISITA INSPECTIVA

El presidente de la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional, consejero Rodolfo Cárdenas, encabezó este jueves una visita inspectiva a distintos proyectos que se ejecutan en Porvenir, con el objetivo de constatar en terreno el estado de avance de obras consideradas clave para el desarrollo urbano y social de Tierra del Fuego. El recorrido incluyó el Terminal Bahía Chilota, la nueva Unidad de Diálisis y la anhelada reconstrucción del gimnasio Mario Zavattaro.

Respecto a este último, Cárdenas destacó que el trabajo ya se acerca a su etapa final, transformándose en uno de los hitos más relevantes para la comunidad fueguina. "Este trabajo ya se ve su pronta finalización, así que estamos muy contentos como Consejo Regional. Desde la Comisión de Infraestructura hemos hecho esta visita importante junto a los colegas. Los consejeros, además de Tierra del Fuego, hemos puesto mucha importancia en poner en valor el trabajo que se ha llevado adelante por la Unidad de Arquitectura con financiamiento del Fondema", sostuvo

El consejero recalcó que la recuperación del gimnasio —un espacio histórico que la comunidad perdió hace años— permitirá contar nuevamente con un recinto moderno y de alto estándar. "Esto es un gran avance para la región y por sobre todo para los habitantes de Tierra del Fuego, que van a tener la posibilidad de practicar nuevamente deporte bajo un techo que reúne todas las condiciones. Además, es un edificio eficiente, de alta calidad y que va a poner a la vanguardia a Tierra del Fuego en materia deportiva, social y cultural", añadió

Durante la visita, el consejero Cárdenas también destacó el avance del Terminal Bahía Chilota, un proyecto considerado estratégico para la conectividad de Tierra del Fuego. La obra, impulsada con financiamiento regional, permitirá mejorar las condiciones de embarque y desembarque, optimizar la operación del transporte marítimo y fortalecer el rol de Porvenir como punto neurálgico de conexión entre ambas márgenes del Estrecho de Magallanes. Según explicó, este terminal no solo moderniza la infraestructura portuaria local, sino que también responde a una demanda histórica de la comunidad, contribuyendo a un tránsito más seguro, ordenado y eficiente para residentes y visitantes.

En paralelo, la comitiva inspeccionó el progreso de la nueva Unidad de Diálisis de Porvenir, instalación largamente esperada por usuarios del sistema de salud. Cárdenas señaló que este espacio significará un cambio profundo en la calidad de vida de los pacientes que hoy deben viajar constantemente a Punta Arenas para recibir tratamiento. Con esta obra —subrayó— se garantiza un servicio sanitario digno, oportuno y cercano, reforzando el principio de descentralización en materia de salud pública dentro de la provincia.

