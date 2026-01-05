CORRIDA INTERNACIONAL TABSA PORVENIR CONGREGÓ A MEDIO MILLAR DE PARTICIPANTES

Con temperaturas que llegaron a los 20 grados Celsius, la capital de Tierra del Fuego vivió este domingo 4 de enero una vibrante jornada deportiva y recreativa en el marco de la 4ta Corrida Internacional TABSA Porvenir que se desarrolló a partir de las 11.30 horas y que congregó a medio millar de participantes.





Sebastián Timis, Subgerente de Conectividad y Servicio al Cliente de TABSA destacó la gran convocatoria que tuvo el certamen el que con el paso de los años se consolida como el evento deportivo que inicia la temporada en Magallanes. “Completamos los 450 cupos de esta competencia en tiempo récord, en 48 horas ya no quedaban más cupos, estamos sumamente felices y orgullosos, esperamos seguir haciendo esta corrida por mucho tiempo más”, dijo el ejecutivo.





Valentina Concha, Encargada de Marketing y Relacionamiento Comunitario de GASCO Magallanes dijo que es “un gusto estar acá nuevamente, esta es la 4ta versión y el tercer año que estamos trabajando junto a TABSA, nos tocó un día muy bonito con altas temperaturas”.





Antes de partir

Mientras los corredores se preparaban en el terminal de Bahía Chilota, con la animación de Oscar España, Marta Morales, acompañada de su hijo, destacó la corrida organizada por TABSA. “Me parece genial, ojalá que lo hicieran más veces en el año”, dijo. En tanto Axel Narváez explicó que lo que lo motivó fue realizar actividad física porque “hace varios años que llevo practicando atletismo y también el viaje te relaja”





Pamela Hernández dijo que la Corrida Internacional TABSA Porvenir “es una oportunidad de poder cruzar a Tierral del Fuego, es la segunda vez que participo y me encantó”. Clara Astudillo relató que “nos inscribimos en el Familiar y trajimos a nuestra mascota, lo encuentro bonito y entretenido”. Otro de los participantes, Juan Diaz, dijo que “nos ha tocado un día hermoso en Porvenir, es bueno que hagan estas competencias”.

Los ganadores

Las altas temperaturas que se registraron en Porvenir motivaron a un grupo de deportistas a ingresar a las aguas de la bahía para refrescarse, mientras otros aprovecharon de recostarse en la playa a tomar sol. Al llegar a la meta, Oscar Andrade, representante del Club Trail Runner de Punta Arenas, quien obtuvo el primer lugar en 10K en la categoría Todo Competidor, explicó que “no había corrido calle como hace dos años, no sabía cómo me iba a ir, entrené harto para esto y gracias a Dios se dio un buen resultado”. Daniela Martinez de Atletismo Río Grande, ganó por tercer año consecutivo la categoría Todo Competidor de los 10K. Tras cruzar la meta, la deportista argentina dijo que “siempre es lindo venir acá, la gente, la organización es espectacular”.





Fernanda Melisenda, representante del Club Indómito Trail Runners de Punta Arenas, obtuvo el primer lugar en categoría Todo Competidor de 5K dijo que “es primera vez que vengo a esta carrera en Porvenir, de hecho, no conocía Porvenir”.





Christian Hoces, del mismo club y ganador de la categoría Todo Competidor en 5K, relató que “pude agarrar ritmo con mi compañero de equipo que quedó segundo y me ayudó”.





La 4ta Corrida Internacional TABSA Porvenir contó con la colaboración de GASCO Magallanes, Recasur, Constructora Vilicic, Edelmag, Caja de Compensación Los Andes, Austral Vending, Frutería Patricio Diaz, Ilustre Municipalidad de Porvenir, EPA, Carabineros de Chile y Armada de Chile.

​

