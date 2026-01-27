Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

27 de enero de 2026

NOVA AUSTRAL FIRMA CONVENIO CON LICEO BICENTENARIO HERNANDO DE MAGALLANES DE PORVENIR

​Esta alianza contempla la realización de talleres conversatorios de carácter mensual, dirigidos a estudiantes de 3° y 4° año medio de la especialidad de Servicios de Turismo. El objetivo será fortalecer sus habilidades comunicativas y aumentar su confianza en la expresión oral y escrita en inglés.

NovaAustralConvenioLiceoHDMPorvenir

En el marco del apoyo que hace Nova Austral a las comunidades de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, la empresa acuícola formalizó un convenio de colaboración con el Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes de Porvenir con el objetivo de aportar al desarrollo formativo de los y las estudiantes de la comuna.

El acuerdo, firmado por el gerente de la planta de Procesos, Leonardo Gutiérrez, y el director del establecimiento, Álex Vera, contempla la realización de talleres conversatorios de carácter mensual, desarrollados dentro del horario escolar, dirigidos a estudiantes de 3° y 4° año medio de la especialidad de Servicios de Turismo. La idea es fortalecer sus habilidades comunicativas y aumentar su confianza en la expresión oral y escrita en inglés.

Christy Ward, coordinadora de Proyectos de Nova Austral, comentó que “concretar estas iniciativas con la comunidad educativa de Porvenir es fundamental para generar un impacto positivo y directo en el territorio, potenciando las competencias de los estudiantes y ampliando sus proyecciones académicas y laborales futuras, especialmente en un contexto donde el dominio del inglés resulta clave para el sector turístico”.

Por su parte, Gutiérrez agregó que “este convenio refuerza el compromiso de la empresa con el entorno local, promoviendo una relación cercana, responsable y sostenible con la comunidad y contribuyendo activamente al desarrollo social y educativo de la comuna y de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena”.

Desde el Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes, su director valoró la colaboración y agradeció la disposición de Nova Austral, destacando que «es importante que las empresas que están posicionadas en Porvenir también se comprometan con la educación de los alumnos».

Fuente: mundoacuicola.cl


antartica21convenio

INACH Y ANTARCTICA21 FIRMAN CONVENIO PARA MONITOREAR EL MEDIOAMBIENTE DEL OCÉANO AUSTRAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CARABINEROS REALIZA MÁS DE 900 CONTROLES PREVENTIVOS EN PUNTA ARENAS DURANTE RONDA EXTRAORDINARIA

Leer Más

​El operativo se extendió entre el viernes 23 y el lunes 26 de enero e incluyó controles de identidad, vehiculares y fiscalización a locales comerciales.

​El operativo se extendió entre el viernes 23 y el lunes 26 de enero e incluyó controles de identidad, vehiculares y fiscalización a locales comerciales.

carabineroscontrolespuq
nuestrospodcast
Estanques agua fresca

EN PUERTO NATALES, PORVENIR Y PUNTA ARENAS ARRANCA LA EJECUCIÓN DE LOS FONDOS CONCURSABLES ENAP IMPULSA

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
NovaAustralConvenioLiceoHDMPorvenir

NOVA AUSTRAL FIRMA CONVENIO CON LICEO BICENTENARIO HERNANDO DE MAGALLANES DE PORVENIR

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Día de la Educación Ambiental 3

“EXPLORADORES DE LA NATURALEZA” CONMEMORARON EL DÍA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
AMIGO DE LA FAMILIA 25 DE ENERO 2026

AMIGO DE LA FAMILIA

Marcos Buvinić Martinić

NO ES COSA DE SUERTE