NOVA AUSTRAL FIRMA CONVENIO CON LICEO BICENTENARIO HERNANDO DE MAGALLANES DE PORVENIR

En el marco del apoyo que hace Nova Austral a las comunidades de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, la empresa acuícola formalizó un convenio de colaboración con el Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes de Porvenir con el objetivo de aportar al desarrollo formativo de los y las estudiantes de la comuna.

El acuerdo, firmado por el gerente de la planta de Procesos, Leonardo Gutiérrez, y el director del establecimiento, Álex Vera, contempla la realización de talleres conversatorios de carácter mensual, desarrollados dentro del horario escolar, dirigidos a estudiantes de 3° y 4° año medio de la especialidad de Servicios de Turismo. La idea es fortalecer sus habilidades comunicativas y aumentar su confianza en la expresión oral y escrita en inglés.

Christy Ward, coordinadora de Proyectos de Nova Austral, comentó que “concretar estas iniciativas con la comunidad educativa de Porvenir es fundamental para generar un impacto positivo y directo en el territorio, potenciando las competencias de los estudiantes y ampliando sus proyecciones académicas y laborales futuras, especialmente en un contexto donde el dominio del inglés resulta clave para el sector turístico”.

Por su parte, Gutiérrez agregó que “este convenio refuerza el compromiso de la empresa con el entorno local, promoviendo una relación cercana, responsable y sostenible con la comunidad y contribuyendo activamente al desarrollo social y educativo de la comuna y de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena”.

Desde el Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes, su director valoró la colaboración y agradeció la disposición de Nova Austral, destacando que «es importante que las empresas que están posicionadas en Porvenir también se comprometan con la educación de los alumnos».

Fuente: mundoacuicola.cl



​

