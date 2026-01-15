SLEP MAGALLANES Y FUNDACIÓN INTEGRA FIRMAN CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES Y FAVORECER LA TRANSICIÓN EDUCATIVA DE NIÑAS Y NIÑOS

​El Servicio Local de Educación Pública Magallanes y Fundación Integra firmaron un convenio de colaboración que permite fortalecer las coordinaciones y articulaciones para favorecer el proceso de transición educativa de niñas y niños –desde los jardines infantiles hacia las escuelas-, junto con posibilitar que estudiantes de la especialidad de técnico en atención de párvulos del Liceo Polivalente María Behety de Menéndez completen sus prácticas intermedias y profesionales en los recintos de educación parvularia.



Se trata de una alianza que considera las trayectorias educativas de las niñas y niños que egresan de los jardines infantiles de Fundación Integra, quienes, en su mayoría, continúan en establecimiento públicos del Slep. Asimismo, busca seguir fortaleciendo la formación de las futuras técnicos con experiencias reales en educación parvularia, con la guía directa de profesionales de Fundación Integra y la supervisión de docentes del liceo.



El director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha, afirmó que “estamos muy contentos de suscribir este convenio de colaboración con el Servicio Local de Educación Pública de Magallanes, porque nos permite seguir fortaleciendo un trabajo conjunto que va en directo beneficio de las niñas y niños de nuestra región”.



“Junto con renovar nuestra alianza con el Liceo María Behety, para que estudiantes de la especialidad de técnico en atención de párvulos desarrollen sus prácticas en nuestras salas cuna y jardines infantiles, este convenio favorece la articulación en el proceso de transición educativa, apoyando el paso de niñas y niños desde el nivel medio mayor hacia las escuelas, fortaleciendo las coordinaciones vinculadas al proceso de admisión escolar. Esto es especialmente relevante si consideramos que cerca del 70% de quienes egresan de los jardines infantiles de Integra continúan sus trayectorias educativas en establecimientos del Servicio Local. Por eso, es clave que las familias cuenten con información clara, oportuna y pertinente sobre los establecimientos que recibirán a sus hijos e hijas en esta nueva etapa”, agregó.



El director ejecutivo subrogante del SLEP Magallanes, Jorge Valdés Oróstica, agregó por su parte que este convenio “va en la línea de lo que establece la Ley 21.040, que es crear alianzas con instituciones tanto públicas como privadas que nos permitan generar mejores instancias para la continuidad de estudios, en este caso de los alumnos de primera infancia. También nos va a permitir que alumnas y alumnos puedan generar sus prácticas profesionales”.



Cada año, cerca de 50 estudiantes cursan la especialidad de técnico en atención de párvulos en el Liceo María Behety. El inspector del establecimiento técnico profesional, Hugo Mancilla Ruiz, dijo que el convenio “es una tremenda oportunidad que se les da a los estudiantes para que puedan desarrollarse profesionalmente. Además, nosotros tenemos una experiencia que se llama talleres de aprendizaje donde los estudiantes de tercero medio comienzan a asistir a hacer pequeñas prácticas con respecto a las habilidades y contenidos que van dominando en su especialidad”.



Cabe destacar que mientras realicen sus prácticas en los jardines infantiles y salas cuna, las alumnas del Liceo María Behety tendrán la condición de "estudiante aprendiz" por lo que de acuerdo con la normativa del Ministerio de Educación, gozarán de todos los derechos y beneficios de un alumno regular que asiste al sistema escolar obligatorio.

