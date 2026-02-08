SENDA MAGALLANES REFORZÓ MENSAJES DE AUTOCUIDADO CON SU CAMPAÑA DE VERANO “CUIDARSE SIEMPRE ESTÁ DE MODA” EN EXPO SUMMER

En el marco de su programación estival, SENDA Magallanes ha desarrollado un amplio despliegue territorial con su campaña de verano “Cuidarse siempre está de moda”, iniciativa que fue parte de la Expo Summer, actividad organizada por INJUV Magallanes junto a Red Formativa, realizada recientemente en la ciudad de Punta Arenas.

La Expo Summer congregó a jóvenes, niñas, niños y familias en torno a actividades deportivas y recreativas, convirtiéndose en un espacio propicio para el trabajo preventivo. En este contexto, SENDA Magallanes, junto al equipo de SENDA Previene Punta Arenas de la Delegación Presidencial Regional, entregaron orientaciones directas a la comunidad, material educativo y mensajes preventivos enfocados en el autocuidado, la prevención del consumo de alcohol y otras drogas, y la toma de decisiones responsables.

La directora regional de SENDA Magallanes, Roxana Arancibia Reyes, explicó que la campaña de verano responde a los desafíos que presenta el período estival, caracterizado por un aumento de actividades sociales y recreativas.

“Durante el verano se incrementan los espacios de encuentro y recreación, por lo que como SENDA reforzamos nuestra presencia en actividades comunitarias para promover el autocuidado y prevenir el consumo de alcohol y otras drogas. La campaña ‘Cuidarse siempre está de moda’ busca instalar mensajes claros, cercanos y oportunos, demostrando que disfrutar el verano también implica cuidarse y cuidar a los demás”, indicó.

La autoridad regional detalló que el despliegue de la campaña ha contemplado la participación en eventos deportivos, ferias comunitarias, actividades recreativas familiares y encuentros juveniles, desarrollados tanto en Punta Arenas como en otras comunas de la región, en coordinación con municipios, servicios públicos y organizaciones sociales.

Entre los principales contenidos abordados por la campaña se encuentran la prevención del consumo de alcohol y otras drogas en niños, niñas y adolescentes, la promoción del buen trato y la convivencia saludable, el cuidado de la salud mental, la prevención de conductas de riesgo, y el llamado a evitar la conducción bajo los efectos del alcohol y otras drogas, reforzando así la seguridad individual y colectiva.

Asimismo, el trabajo de SENDA Previene Punta Arenas, dependiente de la Delegación Presidencial Regional, ha permitido fortalecer la intervención territorial mediante acciones preventivas directas, orientadas a informar, sensibilizar y acompañar a la comunidad durante el período estival.

Por su parte, la Directora Regional del INJUV Magallanes, Carla Cifuentes, destacó el valor de estas instancias para las juventudes de la región.

“La Expo Summer es una actividad que promueve el deporte, la vida sana y el uso positivo del tiempo libre. Para INJUV Magallanes, junto a Red Formativa, es fundamental generar espacios seguros y protegidos, donde las juventudes puedan acceder también a información preventiva y de autocuidado, fortaleciendo su bienestar integral”, señaló.

La Expo Summer, organizada por INJUV Magallanes y Red Formativa, se enmarca en una serie de actividades orientadas a fomentar la participación juvenil, el deporte y la recreación, integrando el trabajo de distintos servicios públicos que contribuyen al desarrollo social y comunitario de la región.

En la actividad participaron autoridades regionales, entre ellas el Delegado Presidencial Regional, además de representantes del Instituto Nacional de Deportes (IND) y del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), quienes acompañaron esta jornada que reforzó el compromiso intersectorial con la promoción de estilos de vida saludables y una cultura del autocuidado en Magallanes.



