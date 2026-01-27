EN PUERTO NATALES, PORVENIR Y PUNTA ARENAS ARRANCA LA EJECUCIÓN DE LOS FONDOS CONCURSABLES ENAP IMPULSA

​Un evento cultural que integró artistas de Chile y Argentina, la habilitación de estanques para suministro de agua y la división de una sede comunitaria para contar con mejores espacios de trabajo son los primeros tres proyectos ejecutados en Magallanes en el marco de los fondos concursables Enap Impulsa 2025.



Cada uno de ellos busca resolver una necesidad que surge en el territorio, con proyectos impulsados por las diferentes organizaciones sociales, lo que releva el valor de los recursos aportados por Enap. “El año pasado dispusimos de 157 millones de pesos para ejecutar estos fondos que siempre responden a dificultades o requerimientos que tienen las comunidades y estamos muy contentos porque ya empezamos a ver ejecuciones que impactan directamente a las personas”, expresó el jefe de la Unidad de Comunidades de Enap Magallanes, Alfonso Pacheco.



Según explicó, en total serán 29 iniciativas en Magallanes, beneficiando a un universo cercano a las 4 mil 600 personas. En Puerto Natales, la Junta de Vecinos N°41 Aves de la Patagonia, desarrolló la división de su sede comunitaria, habilitando una bodega y oficina. “Antes no teníamos separación de espacios y complicaba la privacidad en la ejecución de actividades. Por eso, estamos muy agradecidos del apoyo de Enap, ya que sus recursos son de gran utilidad y llegan a organizaciones como la nuestra, sin fines de lucro, que se mantienen con aportes voluntarios de los vecinos y muchas veces no permite resolver estas necesidades”, señaló la presidenta de la Junta de Vecinos, Katherine Giddings.



En Porvenir, el 17 de enero fue el 1er Encuentro Binacional de Artistas de Tierra del Fuego, el cual reunió a exponentes de Porvenir y de Argentina, específicamente las localidades de Río Grande y Tolhuin. El fondo concursable de Enap permitió la adquisición de implementos de audio necesarios para ejecutar el encuentro musical. “Súper importante el apoyo y así lo manifestaron también los artistas. Encuentros como éste permiten armar nexos y fortalecer el vínculo social entre Chile y Argentina. Estamos muy contentos con el resultado porque además el público estuvo fenomenal, lleno total, y vimos una variedad de estilos musicales y de baile”, enfatizó Rony Provoste, de la agrupación Arte y Cultura Porvenir, organizadora del encuentro.



Finalmente, en Punta Arenas, en el sector costero de Agua Fresca, fueron habilitados 19 estanques de agua -de mil litros cada uno- para que vecinas y vecinos cuenten con este vital recurso en forma permanente. “En este sector no tenemos los suministros básicos, por lo que estos recipientes vienen a resolver una necesidad latente de las personas que aquí viven, sobre todo porque en su mayoría son adultos mayores que no tenían los recursos para esta adquisición”, explicó el presidente de la Agrupación Bordes Costeros de Agua Fresca, Juan Pacheco, quien, para tener una referencia respecto del impacto que tienen los estanques, mencionó que el consumo de agua por vivienda puede llegar a 200 litros por semana, por lo que los nuevos recipientes permiten una autonomía prácticamente mensual.



Juan Toledo, uno de los beneficiarios, valoró el apoyo de Enap. “Es una gran ayuda. La vida aquí es sacrificada, pero ya tendremos agua con este estanque porque antes debíamos juntar en tarros más pequeños. Es una bendición”, afirmó.



Durante los próximos meses continuará la ejecución de los proyectos financiados por Enap, varios de ellos en Punta Arenas y Puerto Natales, más el primero que se desarrollará en la comuna de Laguna Blanca.









