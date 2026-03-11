Punta Arenas,
11 de marzo de 2026

CARABINEROS DETUVO A DOS PERSONAS EN PUNTA ARENAS TRAS PERSECUCIÓN: INCAUTAN COCAÍNA, ARMAS Y DINERO EN EFECTIVO

​El procedimiento fue realizado por personal de la sección Centauro de Carabineros en el sector sur de Punta Arenas. Los ocupantes del vehículo fueron detenidos por infracción a la Ley 20.000 y porte ilegal de arma de fuego.

carabineros

​Un procedimiento policial realizado por Carabineros de la Sección Centauro de la Prefectura Magallanes permitió la detención de dos personas en Punta Arenas, luego de una persecución registrada la tarde de este martes 10 de marzo.

De acuerdo con la información policial, mientras el personal realizaba un patrullaje preventivo por calle General del Canto, detectaron un vehículo marca Hyundai cuyos ocupantes, al advertir la presencia policial, se dieron a la fuga por Avenida Frei, sin respetar señaléticas de tránsito.

Ante esta situación, se solicitó apoyo a otras patrullas, logrando dar alcance al automóvil en calle Manuel Aguilar, donde se procedió a fiscalizar a sus ocupantes.

Durante el control policial, el personal detectó un fuerte olor a precursores químicos proveniente del interior del vehículo, lo que motivó una revisión más exhaustiva del móvil.

Al inspeccionar el maletero, los funcionarios encontraron una caja de cartón que contenía dos armas de fuego —una tipo revólver y otra de aire comprimido— además de droga, dinero en efectivo y una pesa digital.

Tras el hallazgo, ambos ocupantes fueron detenidos en el lugar y puestos posteriormente a disposición del Ministerio Público, por los delitos de infracción a la Ley 20.000 de drogas y porte ilegal de arma de fuego.

DROGA, ARMAS Y DINERO INCAUTADOS

Las sustancias y especies incautadas fueron analizadas posteriormente por personal especializado de la sección O.S.7 de Carabineros Magallanes, que realizó las pericias correspondientes.

El detalle del decomiso es el siguiente:

493 gramos de clorhidrato de cocaína
81 gramos 600 miligramos de marihuana
116.800 pesos en efectivo en billetes de distinta denominación
22 dólares en efectivo
1 revólver sin cartuchos balísticos
1 pistola de aire comprimido sin munición
2 pesas digitales
3 teléfonos celulares
1 vehículo Hyundai Accent

El procedimiento se enmarca en los patrullajes preventivos que realiza Carabineros en distintos sectores de Punta Arenas, con el objetivo de detectar delitos asociados al tráfico de drogas y porte ilegal de armas.

Los antecedentes del caso quedaron en manos del Ministerio Público, organismo que deberá determinar las diligencias investigativas y la situación judicial de los detenidos.

DESAFECTACIÓN DE TERRENO FISCAL PERMITIRÁ A LA JUVENTUD DE MAGALLANES CONTAR CON UNA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS

CARABINEROS DETUVO A DOS PERSONAS EN PUNTA ARENAS TRAS PERSECUCIÓN: INCAUTAN COCAÍNA, ARMAS Y DINERO EN EFECTIVO

