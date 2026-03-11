Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

11 de marzo de 2026

8M: INÉDITO ENCUENTRO REÚNE A ESTUDIANTES SECUNDARIAS CON MUJERES DESTACADAS DE PUERTO WILLIAMS

En la actividad, organizada por la Delegación Antártica Chilena en el marco del Día Internacional de la Mujer, las alumnas pudieron conocer diferentes historias de vida de las personas que representan diversos ámbitos de la sociedad local. "

8mptowilliams
Con un inédito encuentro que reunió a destacadas mujeres de Puerto Williams y a alumnas de tercero y cuarto medio del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena conmemoró el Día Internacional de la Mujer en la ciudad de Isla Navarino. 

Esta actividad, llevada a cabo en el anfiteatro del establecimiento educacional, se realizó en formato coffee meeting, donde más de 20 adolescentes tuvieron oportunidad de charlar con cada una de las 12 representantes en ámbitos como salud, educación, emprendimiento, ciencia, medio ambiente, servicios públicos, dirigencia vecinal y Fuerzas Armadas. 

La delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, agradeció a todas las participantes y al equipo de la Delegación que colaboró. "En estas conversaciones con estudiantes, las mujeres pudieron entregar orientación, todo el camino que se ha desarrollado para estar en la provincia como mujer, como madre, como trabajadora, como cuidadora y compartir finalmente estas experiencias que las fortalezcan y guíen en su camino", sostuvo la máxima autoridad provincial. 

En una de las últimas actividades lideradas por la delegada Calisto previo a finalizar su gestión en el Gobierno del Presidente Gabriel Boric Font, igualmente se mencionaron distintos avances de la actual administración en materia de equidad de género y políticas públicas que respondieron a necesidades de las mujeres, como la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, Ley Papito Corazón, Ley Antonia, Ley Karin, Ley Chile Cuida, Ley 40 Horas, Ley de Conciliación, Reforma de Pensiones, entre otras. 

Participantes valoran actividad 

Las estudiantes de cuarto medio, Estefanía Cid y Maite Paredes, quienes han sido tesorera y secretaria del Centro de Estudiantes, respectivamente, calificaron positivamente esta actividad. "A mí me pareció súper buena porque es una instancia donde recordamos todo lo que han hecho las mujeres para lograr lo que hoy en día es muy bueno para todas", dijo Paredes. 

Por su parte, Cid manifestó que "me gustó sobre todo conocer las experiencias de cada una de las personas con las que hablamos. Me gustó mucho esta instancia, porque fue diferente a las demás que hemos tenido y espero que se vuelva a repetir". 

Asimismo, la profesora jefa de cuarto medio, Jossienne Mondaca, mencionó que "me parece una iniciativa estupenda. Conectar a las chicas con su empoderamiento, con su autonomía como mujer desde la primera infancia y de la adolescencia, es tremendamente importante. Sobre todo cuando tienen ejemplos propios de la isla. Tener ejemplos cercanos que ellas conocen, creo que las empodera aún más y las hace pensar y convencerse de que tienen todo el poder para lograr todo lo que ellas quieran".  

Respecto a lo que significa el Día Internacional de la Mujer para cada una de las estudiantes, Paredes señaló que esta efeméride sirve para honrar a quienes "han luchado para lograr todo lo que han hecho, porque las trataban tan mal antes y ahora verlas luchar para conseguir esa igualdad es muy apreciable". 

En tanto, Cid comentó que "para mí este espacio para conmemorar a las mujeres me ayuda mucho a poder recordar los momentos tan horribles que han pasado las mujeres y cómo como sociedad hemos mejorado".
LSB1

DUPLA DEL LICEO SARA BRAUN SE CORONAN CAMPEONAS DE LA COPA "MUJERES CON VOZ"

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SELLO REGIONAL: COBERTURA ESPECIAL DE POLAR COMUNICACIONES DEL CAMBIO DE MANDO 2026

Leer Más

La programación especial se emitirá este miércoles 11 de marzo a través de radio, televisión, YouTube y redes sociales, con análisis político, entrevistas en vivo y seguimiento de la jornada que marcará el inicio del nuevo período político en Chile.

La programación especial se emitirá este miércoles 11 de marzo a través de radio, televisión, YouTube y redes sociales, con análisis político, entrevistas en vivo y seguimiento de la jornada que marcará el inicio del nuevo período político en Chile.

cobertura especial: Cambio de mando 2026
nuestrospodcast
ericka farías guerra

QUIÉN ES ERICKA FARÍAS GUERRA, LA FUTURA DELEGADA PRESIDENCIAL DE MAGALLANES DESIGNADA POR EL PRESIDENTE JOSÉ ANTONIO KAST

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
8mptowilliams

8M: INÉDITO ENCUENTRO REÚNE A ESTUDIANTES SECUNDARIAS CON MUJERES DESTACADAS DE PUERTO WILLIAMS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
municipalidadlluvias

MUNICIPIO RESPONDE A EMERGENCIAS TRAS INTENSAS PRECIPITACIONES REGISTRADAS EN PUNTA ARENAS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Boric reunión CUT

PRESIDENTE BORIC DESTACA AVANCES LABORALES EN ENCUENTROS CON TRABAJADORES ORGANIZADO POR LA CUT

Portada El amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Grupo de Guías y Scouts Jesús Nazareno