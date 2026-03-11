8M: INÉDITO ENCUENTRO REÚNE A ESTUDIANTES SECUNDARIAS CON MUJERES DESTACADAS DE PUERTO WILLIAMS

Con un inédito encuentro que reunió a destacadas mujeres de Puerto Williams y a alumnas de tercero y cuarto medio del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena conmemoró el Día Internacional de la Mujer en la ciudad de Isla Navarino.

​



Esta actividad, llevada a cabo en el anfiteatro del establecimiento educacional, se realizó en formato coffee meeting, donde más de 20 adolescentes tuvieron oportunidad de charlar con cada una de las 12 representantes en ámbitos como salud, educación, emprendimiento, ciencia, medio ambiente, servicios públicos, dirigencia vecinal y Fuerzas Armadas.

​



La delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, agradeció a todas las participantes y al equipo de la Delegación que colaboró. "En estas conversaciones con estudiantes, las mujeres pudieron entregar orientación, todo el camino que se ha desarrollado para estar en la provincia como mujer, como madre, como trabajadora, como cuidadora y compartir finalmente estas experiencias que las fortalezcan y guíen en su camino", sostuvo la máxima autoridad provincial.

​



En una de las últimas actividades lideradas por la delegada Calisto previo a finalizar su gestión en el Gobierno del Presidente Gabriel Boric Font, igualmente se mencionaron distintos avances de la actual administración en materia de equidad de género y políticas públicas que respondieron a necesidades de las mujeres, como la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, Ley Papito Corazón, Ley Antonia, Ley Karin, Ley Chile Cuida, Ley 40 Horas, Ley de Conciliación, Reforma de Pensiones, entre otras.





Participantes valoran actividad





Las estudiantes de cuarto medio, Estefanía Cid y Maite Paredes, quienes han sido tesorera y secretaria del Centro de Estudiantes, respectivamente, calificaron positivamente esta actividad. "A mí me pareció súper buena porque es una instancia donde recordamos todo lo que han hecho las mujeres para lograr lo que hoy en día es muy bueno para todas", dijo Paredes.





Por su parte, Cid manifestó que "me gustó sobre todo conocer las experiencias de cada una de las personas con las que hablamos. Me gustó mucho esta instancia, porque fue diferente a las demás que hemos tenido y espero que se vuelva a repetir".





Asimismo, la profesora jefa de cuarto medio, Jossienne Mondaca, mencionó que "me parece una iniciativa estupenda. Conectar a las chicas con su empoderamiento, con su autonomía como mujer desde la primera infancia y de la adolescencia, es tremendamente importante. Sobre todo cuando tienen ejemplos propios de la isla. Tener ejemplos cercanos que ellas conocen, creo que las empodera aún más y las hace pensar y convencerse de que tienen todo el poder para lograr todo lo que ellas quieran".

​



Respecto a lo que significa el Día Internacional de la Mujer para cada una de las estudiantes, Paredes señaló que esta efeméride sirve para honrar a quienes "han luchado para lograr todo lo que han hecho, porque las trataban tan mal antes y ahora verlas luchar para conseguir esa igualdad es muy apreciable".

​



En tanto, Cid comentó que "para mí este espacio para conmemorar a las mujeres me ayuda mucho a poder recordar los momentos tan horribles que han pasado las mujeres y cómo como sociedad hemos mejorado".