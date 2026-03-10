"ASUMO LA RESPONSABILIDAD": GABRIEL BORIC ADMITE ERRORES EN CASO MONSALVE Y CASA DE ALLENDE EN SU ÚLTIMO MENSAJE AL PAÍS COMO PRESIDENTE

El presidente Gabriel Boric se dirigió al país la noche de este martes en su última cadena nacional como mandatario. A las 21:00 horas, desde el Palacio de La Moneda, el jefe de Estado inició su alocución con un saludo a la ciudadanía. “Chilenos y chilenas: este es mi último discurso como Presidente de la República y hago esta cadena en vivo”, expresó.

En su mensaje, Boric realizó un recorrido simbólico diciendo que “he recorrido Chile entero: desde el seco desierto del norte hasta los vientos creadores del sur; desde la cordillera tutelar que nos cobija hasta las suaves costas que nos bañan; los valles y los ríos; las ciudades y pequeños poblados”, relató. El mandatario destacó el espíritu del pueblo chileno, “que no se deja doblegar ante incendios ni terremotos, ese que se rebela siempre ante amenazas o pesimismos”.

El presidente saliente afirmó que el país se encuentra en mejores condiciones que al inicio de su gobierno. “Es justamente porque he recorrido Chile entero que puedo afirmar hoy que nuestro país es un mejor lugar que el que era hace cuatro años atrás”, sostuvo.

En ese contexto, reconoció la labor de sus antecesores, “lo hemos logrado trabajando sobre lo obrado por quienes nos antecedieron históricamente en esta difícil tarea: los presidentes Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera”. Según Boric, “somos parte de una larga posta, porque así se construye Chile: con continuidad y cambio”.

​ “Pero sin duda son ustedes, quienes están en este momento en sus casas, la gente común y corriente, la que nos ha dado la energía para luchar día a día”, añadió. Mencionó a “ese niño que se emocionó, que sintió, a ti que estás en tu casa, que este gobierno también te hablaba a ti. La mujer trabajadora, el hombre que no duda en entregarlo todo por su familia”.





Autocrítica y reconocimiento de errores

El mandatario reconoció las tareas pendientes de su administración. “No puedo en esta cadena nacional, por el tiempo, mencionar todas y cada una de las cosas que hicimos. Cada uno de ustedes las sabe o las puede revisar. Tal como no puedo obviar que también faltaron”, señaló. Profundizó en que “me duele especialmente no haber logrado en nuestro periodo terminar con el CAE y haber aprobado un nuevo financiamiento de la educación superior para terminar con esa deuda que ha sido una mochila muy pesada para miles de familias a lo largo de los años. Y lo mismo, no haber logrado sacar adelante la Sala Cuna para Chile”.

“En ambos proyectos, pese a haber tenido consenso técnico, no logramos el consenso político. Espero que no cejemos en la voluntad por sacarlos adelante porque Chile los necesita”, expuso. Añadió que “seguro hay más, y le corresponderá a otros desde sus nuevas responsabilidades trabajar por ellos”.

El saliente jefe de Estado también admitió errores cometidos durante su gestión. “También hubo errores que no puedo desconocer y ya habrá tiempo para revisarlos con calma y sacar las lecciones que correspondan. Pienso especialmente en el manejo del caso Monsalve y en el proceso frustrado de la compra de la casa del expresidente Salvador Allende“, manifestó.

​

​En esa línea, sostuvo que “en ambos asumo la responsabilidad. Pero sepan que las políticas que se han impulsado en favor de la mujer y la equidad de género durante nuestro gobierno seguirán y quedarán para todas las chilenas durante mucho tiempo, y que la dignidad del expresidente no se mancha por los errores que yo pueda haber cometido”





Compromiso con la transmisión de mando y su futuro

Boric se refirió a la ceremonia de traspaso de mando que se realizará “mañana, pese a las tensiones de las últimas semanas, y a partir de las conversaciones que he podido tener con quien mañana asumirá esta responsabilidad de la Presidencia de la República; les aseguro, chilenos y chilenas, que tendremos un cambio de mando impecable”, afirmó.

Del mismo modo, subrayó que “tanto yo como el futuro presidente Kast sabemos que Chile está primero y que, por lo tanto, la democracia que tanto nos costó recuperar es importante cultivarla día a día y, en especial, en estos momentos clave”.

El mandatario adelantó sus planes una vez que entregue el mando. “Cuando termine la ceremonia y hayamos hecho entrega de la banda presidencial, saldré del Congreso como un ciudadano más y me iré con Paula (su pareja) y con Violeta (hija), a construir una vida lejos de la primera línea, pero siempre consciente que, como expresidente de la República, uno tiene responsabilidades”, relató.

Ofreció además su disposición a colaborar, “y tal como se lo dije personalmente, le transmito al futuro presidente que siempre contará conmigo para los temas de Estado, tal como yo conté durante todo mi periodo con la presidenta Bachelet, el presidente Frei, el presidente Piñera antes de su trágico fallecimiento, y el presidente Lagos”.

“Me despido de todos ustedes con gran emoción, con gran agradecimiento y con la certeza de que esté donde esté, y no solo yo, sino quienes me han acompañado durante este periodo de gobierno, vamos a seguir trabajando desde cualquier lugar, desde donde estemos, por construir un Chile más justo, más digno, más igualitario, con la esperanza intacta”, dijo ante el país.

Finalizó con una frase: “Aquí nada termina, aquí cada día es continuar. Un abrazo muy grande”, cerró.

Revisa aquí la última cadena nacional del presidente Gabriel Boric:



Fuente: biobiochile.cl



