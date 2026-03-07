Punta Arenas,
7 de marzo de 2026

INNOVACIÓN EN AGUA DULCE IMPULSA EL FUTURO DE LA SALMONICULTURA EN CHILE

​Tecnologías como los sistemas de recirculación de agua facilitan estudios en condiciones controladas y refuerzan la bioseguridad en la producción.

Salmonicultura

A fines de 2025, expertos del Grupo de Trabajo de Salud y Bienestar de Peces de la Global Salmon Initiative (GSI) visitaron el Centro de Tecnología Acuícola (ATC) Patagonia, en el sur de Chile, una de las instalaciones más avanzadas dedicadas a la investigación aplicada en salmonicultura. 

Aunque la industria suele asociarse a las jaulas en el mar, gran parte del desarrollo del salmón ocurre antes, en la etapa de agua dulce. En centros como ATC Patagonia se realizan estudios en nutrición, genética, salud y calidad del agua para fortalecer la resiliencia de los peces antes de su traslado al océano.

Uno de los pilares del centro es el sistema de acuicultura recirculante (RAS), que permite reutilizar el agua mediante filtración y desinfección con luz ultravioleta. Esta tecnología crea condiciones controladas, optimiza el uso del agua y mejora la bioseguridad para evaluar variables clave en el desarrollo del salmón. 

Además, el centro realiza ensayos de alimentación y estudios sanitarios para enfrentar desafíos como la Septicemia Rickettsial del Salmón (SRS). A través de investigación, selección genética y cooperación internacional, el sector busca fortalecer la sostenibilidad y los estándares de la salmonicultura chilena.

Fuente: InfoSalmon

DR. MARCO ANTONIO PINTO ABORDA EL ROL DE MAGALLANES COMO “LABORATORIO NATURAL” Y DESTACA HITO CIENTÍFICO PARA LA SALMONICULTURA REGIONAL

MUNICIPIO IMPULSA CAMPAÑA PARA FORTALECER BRIGADA DE BOMBEROS DE RÍO SECO

​La convocatoria busca sumar voluntarios y respaldo empresarial para lograr establecer un cuerpo.

​La convocatoria busca sumar voluntarios y respaldo empresarial para lograr establecer un cuerpo.

goreturismo

CONSEJO REGIONAL DE TURISMO CONSOLIDA SU TRABAJO EN SEGUNDA SESIÓN PLENARIA: NUEVOS INSUMOS TECNOLÓGICOS, INVERSIONES Y ADMINISTRACIÓN DE PARQUES MARCAN JORNADA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Salmonicultura

CAMPAÑA BRIGADA DE RÍO SECO (1)

MUNICIPIO IMPULSA CAMPAÑA PARA FORTALECER BRIGADA DE BOMBEROS DE RÍO SECO

