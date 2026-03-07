INNOVACIÓN EN AGUA DULCE IMPULSA EL FUTURO DE LA SALMONICULTURA EN CHILE

A fines de 2025, expertos del Grupo de Trabajo de Salud y Bienestar de Peces de la Global Salmon Initiative (GSI) visitaron el Centro de Tecnología Acuícola (ATC) Patagonia, en el sur de Chile, una de las instalaciones más avanzadas dedicadas a la investigación aplicada en salmonicultura.

Aunque la industria suele asociarse a las jaulas en el mar, gran parte del desarrollo del salmón ocurre antes, en la etapa de agua dulce. En centros como ATC Patagonia se realizan estudios en nutrición, genética, salud y calidad del agua para fortalecer la resiliencia de los peces antes de su traslado al océano.

Uno de los pilares del centro es el sistema de acuicultura recirculante (RAS), que permite reutilizar el agua mediante filtración y desinfección con luz ultravioleta. Esta tecnología crea condiciones controladas, optimiza el uso del agua y mejora la bioseguridad para evaluar variables clave en el desarrollo del salmón.

Además, el centro realiza ensayos de alimentación y estudios sanitarios para enfrentar desafíos como la Septicemia Rickettsial del Salmón (SRS). A través de investigación, selección genética y cooperación internacional, el sector busca fortalecer la sostenibilidad y los estándares de la salmonicultura chilena.



Fuente: InfoSalmon

