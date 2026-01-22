CORTE SUPREMA CONDENA A EMPRESA SALMONERA POR VERTER RESIDUOS ORGÁNICOS EN MAGALLANES

La Corte Suprema revocó una sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas y Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir, y condenó a la empresa Nova Austral S.A. por verter residuos orgánicos, una infracción a la Ley general de Pesca y Acuicultura.

Los hechos ocurrieron en junio del 2019, cuando personal del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), durante una fiscalización en Bahía Chilota, Porvenir, constataron que estanques herméticos ("Fish Tanks") utilizados por la empresa para transportar salmones muertos y sus residuos líquidos presentaban escurrimientos de material biológico al suelo, lo que fue denunciado por el ente fiscalizador.

La Corte Suprema determinó que esto constituye una infracción al Decreto Supremo N°319, que exige que el transporte de peces muertos se debe realizar impidiendo en todo momento el escurrimiento de sangre, agua sangre o residuos fuera del contenedor estanco, por lo que condenó a la empresa Nova Austral S.A al pago de una multa de 100 UTM. El 50% de la multa será destinada en beneficio de la Ilustre Municipalidad de Porvenir, mientras que el 50% restante se destinará a INDESPA en beneficio de pescadores artesanales de la región.

Ximena Gallardo, directora regional de Sernapesca en Magallanes se refirió a la decisión de la corte: "Esta resolución refuerza la aplicación de la normativa sanitaria en la actividad acuícola y sienta un precedente sobre la obligación de las empresas de prevenir escurrimientos de residuos durante el transporte de recursos hidrobiológicos. Realizar estas maniobras de manera responsable es de gran importancia para el cuidado de los ecosistemas marinos y para que la actividad sea sustentable en el tiempo".

