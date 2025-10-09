PUNTA ARENAS ES ANFITRIONA DE LA CUARTA FECHA DEL PLAN SALMÓN 2050

Analizando el progreso en cada uno de sus cinco principios, se realizó la cuarta fecha del Plan Salmón 2050, una iniciativa que busca proyectar el desarrollo sustentable de la salmonicultura en la macrozona sur de Chile e impulsar esta industria clave para el país. La actividad contó con la participación de autoridades de Magallanes, Aysén y Los Lagos, además de representantes del sector productivo y laboral, quienes discutieron los desafíos actuales y las oportunidades futuras de una industria que genera el 25 % del PIB regional.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró la instancia y puso énfasis en la necesidad de certezas jurídicas para que la industria pueda desarrollarse con estabilidad: "Lo que buscamos es que lo que venga en el futuro sea con certeza jurídica, para que esta industria se desarrolle. Pero también está la pregunta de los errores medioambientales y el vínculo con las comunidades, con los trabajadores, con los pescadores. Y por eso es importante venir acá, porque somos la última región que se subió al carro, y podemos estar con nuestros representantes. Lo que buscamos, y lo hemos dicho, es que nuestras regiones no tienen tanta oferta laboral para jóvenes. Y tú tienes que especializarte. Por eso también es importante que las empresas apuesten por la zona, no solamente con los centros, sino con más valor agregado", afirmó.

Asimismo, Radonich recalcó que: "El trabajo que se ha hecho con los trabajadores, con las pymes que giran en torno a la industria, con los pescadores, es fundamental, porque esta industria afecta a toda la región. Así que estamos muy contentos de poder ser sede y esperamos que este trabajo pueda ser tomado en cuenta por los próximos candidatos y, por cierto, por el próximo gobierno".

El gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana, destacó que la acuicultura es un motor para el desarrollo de la zona sur-austral de Chile: "Tiene un sello no solo regional, sino nacional. Es un sello país, por el reconocimiento que tiene en el mundo. Pero sabemos que estamos en un problema, hay falta de certezas jurídicas y una permisología que está atentando contra el desarrollo, la expansión y la competitividad. La competitividad no es solo innovación, también debe estar acompañada por propuestas de política pública que incentiven, que fomenten, que hagan que los actores, en este caso los inversionistas y también los trabajadores, se sientan respaldados por el sector público".

Por su parte, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, lamentó la ausencia del gobernador regional de Magallanes, pero valoró el crecimiento del plan como un proyecto de visión compartida: "Aquí, más que un tema político, tenemos que tener una visión transversal de cómo hoy en día podemos aportar desde nuestras comunas y nuestras regiones".

Además, agregó que "esto tiene un sello, que le hemos llamado la cuádruple hélice, que supone un mundo público, donde están las municipalidades, los parlamentarios, los gobernadores, y donde cada vez se suman más alcaldes y autoridades regionales. También un mundo privado, que incluye no solo a las asociaciones del salmón, sino también a todas las mipymes, micro, pequeñas y medianas empresas, que trabajan en torno a esta industria. La academia también cumple un rol fundamental, con universidades e institutos técnicos. Y, por último, la sociedad civil, hoy representada por los trabajadores y sus sindicatos", recalcó Wainraihgt.

En tanto, el presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Carlos Odebret, puso en perspectiva la magnitud del impacto económico de la industria: "Magallanes es un gran productor de salmones. Exportamos cerca de 600 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 50 % de las exportaciones regionales".

En la misma línea, Odebret también recalcó que el sector no busca evadir regulaciones, sino trabajar bajo reglas claras que entreguen estabilidad para planificar a largo plazo: "El salmón magallánico es reconocido en el mundo y, por lo tanto, desde esa perspectiva, el programa que se está desarrollando acá, el plan al año 2050, permite proyectar esta industria hacia ese periodo".

El Plan Salmón 2050 busca consolidarse como una hoja de ruta para el desarrollo sostenible de la salmonicultura, incorporando propuestas concretas, con el objetivo de garantizar una industria más justa, eficiente y sustentable.

​

