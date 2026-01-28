CONDENAN A CONDUCTOR QUE INGRESÓ A LA PLAZA DE ARMAS EN ESTADO DE EBRIEDAD

Después de una querella presentada por el municipio en marzo del año pasado y la realización de una audiencia de juicio simplificado, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas dictó este lunes sentencia condenatoria por los delitos de conducción en estado de ebriedad y desórdenes públicos en contra del sujeto que, durante la madrugada del 9 de marzo, ingresó en una camioneta Mitsubishi L200 al interior de la Plaza de Armas Muñoz Gamero.

Este desenlace fue posible gracias a la oportuna detección del hecho por parte de la Central de Televigilancia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la rápida acción de los inspectores municipales. Al respecto, Carlos Sanhueza Schwarzenberg, indicó: "Efectivamente, el día 9 de marzo, cerca de las 5:20 de la mañana, observamos cómo un conductor ingresa al centro de la plaza. Afortunadamente, la rápida acción de nuestra central de monitoreo y televigilancia alertó a los inspectores municipales que se encontraban en una camioneta municipal cercana, logrando dar con el paradero de esta persona, quien posteriormente fue detenida y entregada a Carabineros", mencionó el director de Seguridad Pública Municipal.

Tras la entrega a Carabineros, el personal policial procedió a realizar el examen de alcoholemia mediante intoxilyzer, el cual arrojó un resultado de 1,6 gramos de alcohol por litro de sangre, motivo por el cual el conductor fue detenido.

Una vez finalizado el juicio, el abogado del municipio, Cristian Navarro, señaló que "se realizó la audiencia de juicio simplificado, en la cual la persona que había sido acusada y, por nuestra parte, querellada, fue condenada por dos delitos: conducción en estado de ebriedad y desórdenes públicos. Ese fue el resultado; la persona reconoció su responsabilidad y se le condenó a dos penas de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, además de multas". Agregó que las multas ascendieron a 2 UTM y que el juez determinó, además, la suspensión de la licencia de conducir por un período de dos años.