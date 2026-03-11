SERNAGEOMIN FORTALECE INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA CON REVISIÓN DE FUENTES HISTÓRICAS EN MAGALLANES

Con el objetivo de integrar la memoria histórica en el análisis técnico actual, el director regional de Sernageomin, Regulo Díaz, junto al jefe de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica (RNVV), Álvaro Amigo, y la geóloga Luna Pérez, sostuvieron un encuentro con el destacado historiador y exintendente de Magallanes, Mateo Martinić.

La instancia permitió intercambiar conocimientos sobre fenómenos geológicos documentados por el Premio Nacional de Historia en sus diversas investigaciones sobre la colonización y el devenir del extremo austral. La conversación se centró específicamente en antecedentes de actividad volcánica, sismos y procesos de remoción en masa que han afectado históricamente a la zona, con especial énfasis en la dinámica del Río de las Minas.

Durante el encuentro, los especialistas de Sernageomin pudieron revisar textos originales y crónicas rescatadas por Martinić, las cuales ofrecen una ventana única hacia eventos naturales del pasado que aún plantean interrogantes para la ciencia moderna.

“Pudimos compartir experiencias y discutir sobre fuentes originales que nos sugirió el profesor Martinić. Estos antecedentes son fundamentales para orientar futuras investigaciones sobre fenómenos que aún siguen sin ser resueltos en la región”, explicaron desde el equipo técnico tras la reunión.