Punta Arenas,
11 de marzo de 2026

SERNAGEOMIN FORTALECE INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA CON REVISIÓN DE FUENTES HISTÓRICAS EN MAGALLANES

Equipo técnico se reunió con el historiador Mateo Martinic para revisar antecedentes documentales sobre volcanismo, sismos y procesos naturales en el extremo austral.

Con el objetivo de integrar la memoria histórica en el análisis técnico actual, el director regional de Sernageomin, Regulo Díaz, junto al jefe de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica (RNVV), Álvaro Amigo, y la geóloga Luna Pérez, sostuvieron un encuentro con el destacado historiador y exintendente de Magallanes, Mateo Martinić.

La instancia permitió intercambiar conocimientos sobre fenómenos geológicos documentados por el Premio Nacional de Historia en sus diversas investigaciones sobre la colonización y el devenir del extremo austral. La conversación se centró específicamente en antecedentes de actividad volcánica, sismos y procesos de remoción en masa que han afectado históricamente a la zona, con especial énfasis en la dinámica del Río de las Minas.

Durante el encuentro, los especialistas de Sernageomin pudieron revisar textos originales y crónicas rescatadas por Martinić, las cuales ofrecen una ventana única hacia eventos naturales del pasado que aún plantean interrogantes para la ciencia moderna.

“Pudimos compartir experiencias y discutir sobre fuentes originales que nos sugirió el profesor Martinić. Estos antecedentes son fundamentales para orientar futuras investigaciones sobre fenómenos que aún siguen sin ser resueltos en la región”, explicaron desde el equipo técnico tras la reunión.

INACH ABRE CONVOCATORIA 2026 PARA LA FERIA ANTÁRTICA ESCOLAR DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE TODO CHILE: HASTA EL 29 DE MAYO ESTARÁN ABIERTAS LAS POSTULACIONES

JOSÉ ANTONIO KAST ASUME COMO NUEVO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA: TOMÓ JURAMENTO A SU EQUIPO DE MINISTROS

El mandatario se dirigirá en horas de la tarde a la comuna de Ñuñoa, para dar la bienvenida al año escolar como parte de su primera actividad oficial.

El mandatario se dirigirá en horas de la tarde a la comuna de Ñuñoa, para dar la bienvenida al año escolar como parte de su primera actividad oficial.

DETIENEN EN PUNTA ARENAS A SUJETO PRÓFUGO CON DOS ÓRDENES DE DETENCIÓN POR DELITOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

luis boric scarpa

PADRE DEL PRESIDENTE BORIC: "EL PUEBLO DE CHILE DEBERÁ DECIDIR MÁS ADELANTE" SOBRE UNA POSIBLE NUEVA CANDIDATURA

CHILE NO FIRMÓ LA "COALICIÓN MILITAR" DE TRUMP PORQUE KAST AÚN NO ES PRESIDENTE