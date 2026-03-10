Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

10 de marzo de 2026

INDH MAGALLANES CONMEMORÓ EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES CON RECONOCIMIENTO A DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS DE LA REGIÓN

La sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos destacó el aporte de seis mujeres que fueron reconocidas por sus aportes en diversos ámbitos.

indh8mmagallanes

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, la sede de Magallanes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) realizó un homenaje a seis mujeres por su aporte a la promoción y defensa de los derechos humanos desde diversos ámbitos en la región.

En la instancia, se reconoció el trabajo y rol de la ilustradora y educadora ambiental Rayen Sánchez; la escritora y activista por la memoria histórica Patricia Ojeda; la funcionaria pública Lorena de la Torre por su trabajo en la promoción de derechos de personas privadas de libertad; la narradora oral Teresita Gómez por su labor en la promoción de la lectura y la conciencia ambiental; la artista visual Leonor Harris; y Hema’ny Molina, defensora de la cultura y los derechos del pueblo Selk’nam.

Desde la sede, destacaron que el 8 de marzo es una fecha de memoria, reflexión y compromiso con la igualdad y agregó que lo alcanzado “en materia de derechos de las mujeres ha sido fruto de la organización y la acción colectiva, pero aún existen brechas que debemos seguir abordando como sociedad”.

La ceremonia incluyó la proyección de un diaporama con reseñas de cada una de las homenajeadas. A continuación, se realizó la entrega de reconocimientos institucionales. La actividad se enmarcó en la consigna “Aún queda camino sigamos avanzando”, impulsado por el INDH este 8 de marzo, como invitación a reflexionar sobre los avances en materia de derechos de las mujeres y los desafíos pendientes.

“Iniciativas como ésta buscan visibilizar el trabajo que mujeres del territorio realizan cotidianamente en favor de la dignidad humana, destacando que la defensa de los derechos humanos se construye también desde el arte, la educación, la cultura, la memoria y la acción comunitaria”, añadieron.

Fuente: indh.cl

energía + mujeres

MINISTERIO DE ENERGÍA CONMEMORA LOS 10 AÑOS DE “ENERGÍA + MUJERES” Y DESTACA AVANCES EN PARTICIPACIÓN FEMENINA EN EL SECTOR

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SELLO REGIONAL: COBERTURA ESPECIAL DE POLAR COMUNICACIONES DEL CAMBIO DE MANDO 2026

Leer Más

La programación especial se emitirá este miércoles 11 de marzo a través de radio, televisión, YouTube y redes sociales, con análisis político, entrevistas en vivo y seguimiento de la jornada que marcará el inicio del nuevo período político en Chile.

La programación especial se emitirá este miércoles 11 de marzo a través de radio, televisión, YouTube y redes sociales, con análisis político, entrevistas en vivo y seguimiento de la jornada que marcará el inicio del nuevo período político en Chile.

cobertura especial: Cambio de mando 2026
nuestrospodcast
ericka farías guerra

QUIÉN ES ERICKA FARÍAS GUERRA, LA FUTURA DELEGADA PRESIDENCIAL DE MAGALLANES DESIGNADA POR EL PRESIDENTE JOSÉ ANTONIO KAST

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
8mptowilliams

8M: INÉDITO ENCUENTRO REÚNE A ESTUDIANTES SECUNDARIAS CON MUJERES DESTACADAS DE PUERTO WILLIAMS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
municipalidadlluvias

MUNICIPIO RESPONDE A EMERGENCIAS TRAS INTENSAS PRECIPITACIONES REGISTRADAS EN PUNTA ARENAS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
energía + mujeres

MINISTERIO DE ENERGÍA CONMEMORA LOS 10 AÑOS DE “ENERGÍA + MUJERES” Y DESTACA AVANCES EN PARTICIPACIÓN FEMENINA EN EL SECTOR

Portada El amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA