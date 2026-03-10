INDH MAGALLANES CONMEMORÓ EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES CON RECONOCIMIENTO A DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS DE LA REGIÓN

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, la sede de Magallanes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) realizó un homenaje a seis mujeres por su aporte a la promoción y defensa de los derechos humanos desde diversos ámbitos en la región.

En la instancia, se reconoció el trabajo y rol de la ilustradora y educadora ambiental Rayen Sánchez; la escritora y activista por la memoria histórica Patricia Ojeda; la funcionaria pública Lorena de la Torre por su trabajo en la promoción de derechos de personas privadas de libertad; la narradora oral Teresita Gómez por su labor en la promoción de la lectura y la conciencia ambiental; la artista visual Leonor Harris; y Hema’ny Molina, defensora de la cultura y los derechos del pueblo Selk’nam.

Desde la sede, destacaron que el 8 de marzo es una fecha de memoria, reflexión y compromiso con la igualdad y agregó que lo alcanzado “en materia de derechos de las mujeres ha sido fruto de la organización y la acción colectiva, pero aún existen brechas que debemos seguir abordando como sociedad”.

La ceremonia incluyó la proyección de un diaporama con reseñas de cada una de las homenajeadas. A continuación, se realizó la entrega de reconocimientos institucionales. La actividad se enmarcó en la consigna “Aún queda camino sigamos avanzando”, impulsado por el INDH este 8 de marzo, como invitación a reflexionar sobre los avances en materia de derechos de las mujeres y los desafíos pendientes.

“Iniciativas como ésta buscan visibilizar el trabajo que mujeres del territorio realizan cotidianamente en favor de la dignidad humana, destacando que la defensa de los derechos humanos se construye también desde el arte, la educación, la cultura, la memoria y la acción comunitaria”, añadieron.

Fuente: indh.cl

