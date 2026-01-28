COMISIONADOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE MAGALLANES RECIBEN RECONOCIMIENTO POR SU LABOR EN EL SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA NACIONAL

En el marco del fortalecimiento del enfoque participativo e intercultural en la gobernanza energética, comisionadas y comisionados de los pueblos indígenas de Magallanes fueron reconocidos por su contribución al seguimiento de la Política Energética Nacional, instancia que busca garantizar el avance y desarrollo del sector avance en armonía con los derechos de las comunidades.

Para ello, el Ministerio de Energía, a través de sus representantes locales, entregó a los comisionados de Magallanes —y de todas las regiones del país— un galvano que simboliza y distingue el trabajo efectuado entre el año 2018 al 2024.

Durante este período, la región de Magallanes y de la Antártica Chilena estuvo representada por destacados comisionados; entre ellos: Juan Pérez Balcázar, de la Asociación Mapuche-Williche Shakin Ayelen de Puerto Natales; Raúl Figueira, representante del pueblo Yagán; y Juan Carlos Tonko, de la comunidad Kawésqar de Puerto Edén, quienes participaron activamente en el seguimiento de las políticas energéticas desde una perspectiva territorial y cultural.

COMISIONADOS LOCALES

Para Juan Carlos Tonko, de la comunidad Kawésqar de Puerto Edén, "ser comisionado de energía fue una experiencia muy importante, de mucha enseñanza y comprensión; también de conocer realidades de otros integrantes de otros lugares (...). Sin lugar a dudas, crear una política energética, con un cierto punto importante en relación a las poblaciones originarias tiene un valor enorme", sostuvo y agregó que es un buen punto de partida el que se hayan incluido en este proceso a los comisionados de los distintos pueblos originarios del país.

"Pensamos y creemos que esta iniciativa puede seguir perfeccionándose las ideas y creando nuevas políticas que le permitan no sólo a los usuarios indígenas solucionar sus problemas, sino que a la población en general también para que puedan tener un mejor bienestar en el tiempo y espacio que nos corresponde; por todo ello agradezco al Ministerio de Energía y sus autoridades por abrir este espacio de discusión y de creación".

Por su parte, Juan Pérez Balcázar, de la Asociación Mapuche-Williche Shakin Ayelen de Puerto Natales, manifestó que "participar como comisionado y representante de un pueblo que habita la región fue una experiencia enriquecedora que, como política nacional, incorpora la visión de los pueblos indígenas, motivo por el cual agradezco a los funcionarios del ministerio y la Seremi de Energía por darnos este espacio legítimo de participación que se valora y se agradece".

ETAPA EXITOSA

Según el Seremi de Energía de Magallanes, Sergio Cuitiño, para el Gobierno del Presidente Gabriel Boric la participación de los pueblos indígenas del país en el diseño de políticas de Estado es fundamental para el éxito de las mismas, tanto en su etapa de confección, como en su posterior aplicación.

En este sentido, Cuitiño precisó que la Comisión Indígena de Seguimiento del Capítulo Indígena de la Política Energética Nacional —que recientemente cerró su trabajo— tenía como objetivo "asegurar la participación efectiva de los pueblos indígenas en la implementación, monitoreo y evaluación de los lineamientos, componentes y acciones de la Política Energética Nacional".

Asimismo, dijo que "la distinción felicita el compromiso de los representantes de las comunidades indígenas de la región con el diálogo intercultural y destaca su aporte a una política energética construida a partir de las voces de todo el territorio nacional".

Complementando lo anterior, la autoridad regional de Energía explicó que la Comisión buscaba, además, incorporar la mirada territorial y cultural de los pueblos originarios, velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado y fortalecer un diálogo permanente, informado y representativo entre el Ministerio de Energía y las instituciones indígenas, conforme a los principios establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

El funcionamiento de la Comisión consideró períodos de renovación bianual. No obstante, el ciclo iniciado en 2020 fue extendido de manera excepcional hasta el año 2024, debido a las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia por COVID-19, que obligaron a realizar las sesiones en modalidad virtual y limitaron los encuentros presenciales.





