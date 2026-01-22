METEORÓLOGO CHILENO OBTIENE DOBLE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL POR FOTOS TOMADAS EN LA ANTÁRTICA

Para muchos, la Antártica no es más que un desierto de hielo; sin embargo, bajo la mirada atenta puede ser un escenario de belleza natural. Gonzalo Bertolotto Quintana, meteorólogo e investigador científico, es una de las personas que ha logrado capturar y compartir la esencia del Continente Blanco a través de su cámara y su pasión por la ciencia.

Esta perspectiva lo llevó recientemente a destacar en el concurso Exposure One Awards de Estados Unidos, donde obtuvo dos medallas: plata y bronce.

Su fotografía de un pingüino papúa nadando –capturada con perspectiva cenital– tomada en 2024 en la bahía Fildes, no solo le permitió llevarse la medalla de plata internacional, sino que también fue ganadora en el concurso nacional Ojo de Pez (categoría ambiente antártico y subantártico).

Por otra parte, la medalla de bronce fue otorgada a su fotografía llamada "El gigante de hielo dormido en la Antártica", la cual retrata a un iceberg en medio del océano Austral. Respecto a las fotografías, comentó que "tanto la del pingüino como la del gigante dormido son mis fotografías favoritas. No hay otra que les gane a esas, así que, si pudiese seguir concursando y con esas dos fotografías, lo voy a seguir haciendo".

El Exposure One Awards es un certamen especialmente enfocado en las fotografías en blanco y negro, en la habilidad de capturar la esencia de la naturaleza prescindiendo del color y centrándose en las texturas, en los contrastes y en la composición monocromática.

Bertolotto había participado solo una vez en un concurso nacional de fotografía en blanco y negro, y no se había aventurado a hacerlo en un concurso internacional. La transición al blanco y negro, para él, fue un proceso de revelación, explicando que "uno puede jugar con el blanco y negro, pero a veces, al hacer la conversión a color el resultado no queda tan bonito. Cuando traspasé las imágenes, vi la fotografía y dije, 'Wow, se ve mucho mejor de lo que había visto y solo la tenía en colores'. Por eso decidí entrar en el concurso".

Divulgación científica

Su gusto por la fotografía nació en 2010 durante su primer viaje a la Antártica. Allí con su primera cámara comenzó a registrar los lugares que veía; sin embargo, fue en marzo de 2011 bajo la guía del fotógrafo nacional Sergio Lay, el que por 50 días le enseñó no solo a capturar fotografías, sino a sentirlas. Tras años de práctica, no fue hasta 2015 que Bertolotto se sintió seguro de mostrar su trabajo y comenzar a concursar. Tras aproximadamente 12 expediciones al Continente Blanco, fue el 5 de enero del 2025 cuando Bertolotto tuvo la oportunidad de inmortalizar su mejor obra en el sector de Dumont d'Urville, en una expedición de 70 días que realizó con el Instituto Antártico Chileno (INACH).

La fotografía es una herramienta de comunicación visual y para Gonzalo Bertolotto la divulgación científica antártica funciona como un canal que permite visibilizar lo que ocurre actualmente en el continente. Según explica, "la divulgación científica, sobre todos los temas antárticos, es mostrar que se están generando derretimientos de hielos que estuvieron incorporados a la Antártica y que terminaron navegando hasta convertirse en parte de mi fotografía".

Para el meteorólogo, esta labor también implica capturar la realidad de la fauna local, bajo el ideal de que divulgar también es educar. "En la Antártica no hay osos polares, hay pingüinos. Entonces, educar es mostrar a un pingüino que va debajo del agua y que parece un torpedo avanzando de lo rápido que se ven las burbujas", comenta.

Circunnavegación de 70 días

La circunnavegación científica multidisciplinaria en la Antártica (ICCE) 2024-2025 fue un hito trascendental para Gonzalo Bertolotto. Con una duración de 70 días partiendo desde el puerto Río Grande en Brasil, el investigador formó parte de un equipo multidisciplinario de 51 científicos provenientes de Argentina, Brasil, Chile, China, India, Perú y Rusia. Uno de los puntos destacados por el meteorólogo fue la participación de Juana Levihuan Gallardo, profesional del Departamento Científico de INACH, quien se convirtió en la primera mujer chilena en circunnavegar la Antártica.

El Instituto Antártico Chileno (INACH) es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).

