CON FERIA EMPRENDEDORA, ATENCIONES Y FESTIVAL CONMEMORARÁN DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS

​Una especial invitación a la ciudadanía formularon el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos para hacerse parte este viernes 12, de las actividades de conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, las cuales tendrán lugar ese día al aire libre en Plaza de Armas Muñoz Gamero.



Así lo destacaron el Jefe Regional del INDH, Cristian Figueroa, y la Seremi de Justicia y DD.HH., Michelle Peutat, al señalar que en aquella jornada se contará durante la mañana con una Feria de emprendedoras, en tanto por la tarde funcionará una Feria de Servicios y se abrirá un espacio a la cultura y a la música con un Festival de Derechos Humanos.

En la oportunidad, Figueroa indicó que pondrán cierre además a la sexta versión de la campaña “Magallanes Sin Discriminación”, que partió el 21 de noviembre con otras actividades y que contó con la presentación de la obra teatral “La Orden”, inspirada en la desaparición del estudiante magallánico Ricardo Hárex.



Agregaron que este viernes, desde las 10:30 horas se desarrollará en la Plaza un espacio destinado a mujeres emprendedoras de Magallanes, destacando la autonomía económica como dimensión de derechos. A través de esta feria se busca visibilizar el trabajo de mujeres diversas, migrantes, jóvenes y adultas, reforzando la idea de que la economía local también puede construirse desde una mirada inclusiva y comunitaria.



En un ambiente familiar, participativo y territorial, también se dispondrá a contar de las 15:00 horas de una Feria de Servicios Públicos a cargo de diversas instituciones prestadoras de derechos como INJUV, SENAMA, SENADIS, y entre las que se incluirán las atenciones en terreno de “Justicia+Cerca”, a cargo de las Oficinas Móviles del Servicio de Registro Civil e Identificación y de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ).



En tanto, el Festival de Derechos Humanos se extenderá de 15:00 a 18:00 horas, para destacar los 77 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, colocando en el centro un mensaje: “los Derechos Humanos se viven todos los días”. Éste es organizado por el INDH Magallanes junto a la SEREMÍA de Justicia y DD.HH., con el apoyo de instituciones públicas, organizaciones sociales y artistas locales. Remarcaron que el evento busca contrarrestar discursos de odio mediante la presencia de arte, memoria, diálogo y participación ciudadana, apuntando a promover una cultura de respeto, diversidad e inclusión.



Para ello reiteraron la invitación a toda la comunidad a participar de un espacio de educación cívica, encuentro comunitario y reflexión, “fortaleciendo el tejido social en un contexto donde han aumentado los discursos de odio, la violencia y casos de discriminación, especialmente hacia mujeres, personas LGBTIQ+, migrantes y personas con discapacidad”, expresó la Seremi Peutat destacó.



En este sentido, el Festival contempla presentaciones culturales que muestran la diversidad de la región: Ballet Casa Azul del Arte, Ventisquera Austral, Taller Dance & Fitness, junto a las bandas regionales Shuggar y Mousai Colectiva. Allí habrá espacios de animación y cápsulas educativas sobre DD.HH., además de los mensajes de autoridades regionales y un cierre comunitario con música y reflexión.



Para el desarrollo de estas actividades se mantendrá un cierre autorizado de tránsito desde las 12:00 a las 19:00 horas en calle Plaza Muñoz Gamero (frente a la Delegación Presidencial Regional) entre Waldo Seguel y Fagnano.



