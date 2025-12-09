AUSTRO CHILE Y MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS PROFUNDIZAN GESTIONES CON AEROLÍNEAS PARA FORTALECER LA CONECTIVIDAD Y EL TURISMO REGIONAL

​Austro Chile, junto al alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, sostuvieron reuniones con representantes de las aerolíneas JetSmart y LATAM, con el objetivo de avanzar en tres líneas prioritarias para el desarrollo turístico y territorial de Magallanes: aumentar las frecuencias de vuelos hacia la zona, retomar rutas interregionales y evaluar la factibilidad de un vuelo directo entre São Paulo y Punta Arenas.



Estas gestiones forman parte de un trabajo conjunto que la Asociación y el municipio vienen desarrollando para apoyar la reactivación turística en un escenario donde la dinámica de visitantes a la ciudad ha cambiado y exige nuevas medidas.



“Como se ha dicho, debido a la redistribución de la llegada de pasajeros entre los aeropuertos de la región y a la disminución de los pasajeros de cruceros al comparar la temporada 2023-2024 con la 2024-2025, hoy existe un menor flujo de turistas circulando en Punta Arenas. Esto impacta directamente a la cadena de valor del turismo: alojamiento, transporte, restaurantes, guías, comercio local y distintos servicios asociados. En esta línea, estamos trabajando junto con el alcalde en diversas aristas para fomentar la llegada de visitantes a Punta Arenas, para que conozcan nuestros atractivos, y también para que la ciudad continúe siendo una puerta de entrada hacia destinos extraordinarios, como Tierra del Fuego, Última Esperanza y la Provincia Antártica”, señalaron desde Austro Chile.



Austro Chile destacó que mejorar la conectividad no solo responde al presente, sino también a la necesidad de acelerar la recuperación del sector turístico regional.



“Como Austro Chile nos debemos al desarrollo equilibrado de todos los territorios. En esta línea, estas reuniones con aerolíneas son fundamentales para insistir en la necesidad de una mayor disponibilidad de asientos hacia Punta Arenas y Puerto Natales. Con JetSmart también nos interesaba abordar el retorno de sus operaciones a la región. Esto es importante para el turismo, pero también para la conectividad de quienes habitamos en un territorio tan austral”, agregaron.

Si bien las pernoctaciones a nivel regional muestran una evolución positiva respecto al año anterior, la organización enfatizó que este crecimiento todavía no refleja una recuperación completa del sector.



“Las cifras muestran avances, pero todavía enfrentamos el desafío de recuperar los niveles previos a la pandemia, donde existe una brecha cercana al 20%. Precisamente por eso la mejora de la conectividad aérea es fundamental: para consolidar un crecimiento sostenido, atraer mayor flujo de turistas y apoyar la actividad económica de toda la región.”



El Alcalde Claudio Radonich añadió “Uno de los temas que estamos trabajando junto a Austro Chile es hacernos cargo de la situación del turismo en Punta Arenas. Hay que recordar que las aerolíneas planifican con un año de anticipación, y tal como lo hemos señalado, hemos visto una baja en la llegada de cruceros y en la disponibilidad de asientos. Estas reuniones se complementarán con un encuentro que sostendremos con el Ministro de Transportes. Vamos a seguir trabajando con los operadores turísticos para que Punta Arenas se potencie como un destino propio, complementario a Natales y Tierra del Fuego, y también como hub antártico. Buscamos también el retorno de las rutas interregionales, para que nuestros vecinos puedan conectarse con ciudades que hoy son difíciles de alcanzar, como Concepción y Temuco.”



Austro Chile y la Municipalidad de Punta Arenas continuarán gestionando con distintos actores del sector público y privado para avanzar en soluciones que permitan dinamizar el turismo, mejorar la competitividad regional y asegurar mejores condiciones de conectividad para quienes viven y visitan Magallanes.





