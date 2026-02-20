Punta Arenas,
20 de febrero de 2026

PATAGONIA ON TOUR: NUEVO PROGRAMA RADIAL PONE EN VALOR EL TURISMO COMO MOTOR DE DESARROLLO EN MAGALLANES

Patagonia On Tour es conducido por Sara Adema Yusta y Daniela Rodríguez Crema, gerentes de HYST y Austro Chile, respectivamente, quienes conectan el mundo del turismo con la comunidad magallánica desde una perspectiva clara, informada y cercana.

patagonia on tour

Patagonia On Tour es un programa radial semanal impulsado por dos asociaciones gremiales del turismo que busca acercar esta actividad a la ciudadanía y relevar su impacto como motor de desarrollo, identidad y conservación en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

El espacio aborda el turismo desde una mirada amplia y contingente, incorporando temas como tendencias globales, protección de áreas naturales, empleo local, innovación, desafíos actuales del sector, políticas públicas y experiencias reales que se desarrollan en el territorio patagónico.

A través de entrevistas y conversaciones con autoridades, líderes locales, empresarios, guías, científicos e innovadores, el programa busca mostrar cómo el turismo sostenible puede convertirse en una herramienta clave para preservar las Áreas Protegidas y proyectar la Patagonia hacia el futuro.

Patagonia On Tour es conducido por Sara Adema Yusta y Daniela Rodríguez Crema, gerentes de HYST y Austro Chile, respectivamente, quienes conectan el mundo del turismo con la comunidad magallánica desde una perspectiva clara, informada y cercana.

El programa se posiciona como un espacio de diálogo regional que pone sobre la mesa el rol estratégico del turismo en el presente y futuro de Magallanes, destacando su contribución al desarrollo económico, la conservación ambiental y la identidad territorial.

Parque Torres del Paine

HYST CUESTIONA CIFRA OFICIAL DE INGRESOS 2025 AL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE Y APUNTA A POSIBLE DISTORSIÓN METODOLÓGICA

DESBARATAN BANDA DE TRÁFICO DE DROGAS EN MAGALLANES: CINCO IMPUTADOS QUEDAN EN PRISIÓN PREVENTIVA

Leer Más

​Durante el procedimiento policial se incautaron 1 Kilo 193 gramos de Clorhidrato de Cocaína y 14 gramos de resina de Cannabis, droga que de haber sido comercializada en la región hubiera alcanzado las 1.200 dosis y ganancias ilícitas cercanas a los 24 millones de pesos.

​Durante el procedimiento policial se incautaron 1 Kilo 193 gramos de Clorhidrato de Cocaína y 14 gramos de resina de Cannabis, droga que de haber sido comercializada en la región hubiera alcanzado las 1.200 dosis y ganancias ilícitas cercanas a los 24 millones de pesos.

Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (BRIANCO) Punta Arenas de la PDI, en coordinación con el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía y la Oficina Regional de Investigación Criminal (ORICRIM) de Gendarmería de Chile en Magallanes, se logró desbaratar una banda criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas en la región.
nuestrospodcast
MINVU - Visita a Timaukel_1

AUTORIDADES DEL MINVU CONSTATAN EN TERRENO AVANCE EN VIVIENDA Y DE OBRAS URBANAS EN TIMAUKEL

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

patagonia on tour

PATAGONIA ON TOUR: NUEVO PROGRAMA RADIAL PONE EN VALOR EL TURISMO COMO MOTOR DE DESARROLLO EN MAGALLANES

JOYERÍA REYES DESTACA CONTINUIDAD FAMILIAR E INNOVACIÓN CON APOYO DE SERCOTEC

alcaldesa primavera

CERRO SOMBRERO SE PREPARA PARA LA XXVI FIESTA CAMPESINA DEL OVEJERO EN PRIMAVERA