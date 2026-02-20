PATAGONIA ON TOUR: NUEVO PROGRAMA RADIAL PONE EN VALOR EL TURISMO COMO MOTOR DE DESARROLLO EN MAGALLANES

Patagonia On Tour es un programa radial semanal impulsado por dos asociaciones gremiales del turismo que busca acercar esta actividad a la ciudadanía y relevar su impacto como motor de desarrollo, identidad y conservación en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

El espacio aborda el turismo desde una mirada amplia y contingente, incorporando temas como tendencias globales, protección de áreas naturales, empleo local, innovación, desafíos actuales del sector, políticas públicas y experiencias reales que se desarrollan en el territorio patagónico.

A través de entrevistas y conversaciones con autoridades, líderes locales, empresarios, guías, científicos e innovadores, el programa busca mostrar cómo el turismo sostenible puede convertirse en una herramienta clave para preservar las Áreas Protegidas y proyectar la Patagonia hacia el futuro.

Patagonia On Tour es conducido por Sara Adema Yusta y Daniela Rodríguez Crema, gerentes de HYST y Austro Chile, respectivamente, quienes conectan el mundo del turismo con la comunidad magallánica desde una perspectiva clara, informada y cercana.

El programa se posiciona como un espacio de diálogo regional que pone sobre la mesa el rol estratégico del turismo en el presente y futuro de Magallanes, destacando su contribución al desarrollo económico, la conservación ambiental y la identidad territorial.