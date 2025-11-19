Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

19 de noviembre de 2025

TORRES DEL PAINE: LA TRAGEDIA QUE EVIDENCIA EL FRACASO DEL ESTADO EN SUS PARQUES NACIONALES

Comunicado de prensa.

HYST REITERA QUE ES URGENTE LA APERTURA PASO FRONTERIZO RÍO DON GUILLERMO

​En los próximos días veremos un fenómeno muy chileno. Una avalancha de opinólogos, columnistas, políticos, voceros improvisados, empresarios iluminados y comentaristas circunstanciales aparecerán con grandes discursos sobre la tragedia en el Parque Nacional Torres del Paine. Con tono grave y aire de expertos, dirán qué falló, qué se debe hacer, dónde están las responsabilidades, cómo habría que regular, qué habría que prohibir. Todos aparecerán, todos tendrán opinión, todos escribirán columnas, todos dictarán cátedra.

Quienes hoy llenan la discusión pública son, en su mayoría, voces que solo aparecen en la contingencia. Cuando  
el parque necesita trabajo y presencia real, no están.

​Y decimos aparecidos, porque muchos, lo son.

​Porque en el día a día, en la realidad cruda del territorio, en los 30 años de desafíos, de reuniones interminables, de mesas de trabajo vacías, de intentos fallidos por modernizar este parque, ninguno de ellos está.

​Nunca han defendido de verdad las áreas protegidas. Nunca han puesto un pie en la complejidad institucional que asfixia al destino. Nunca han empujado un plan de manejo, un proyecto de seguridad, un nuevo circuito, una concesión, un sistema de rescate.

​Nunca han exigido con fuerza que el Estado haga su trabajo.

 
Hoy aparecen, porque la contingencia ofrece vitrina.

 
Nosotros no somos aparecidos. Nosotros hemos estado siempre.

 
Somos quienes administramos gran parte de los flujos turísticos del parque, quienes conocemos su historia, su operación real, sus dinámicas y sus límites. Somos quienes hemos convivido con la montaña, quienes sabemos de tormentas repentinas, quienes hemos acompañado a visitantes, quienes hemos socorrido emergencias, quienes hemos propuesto mejoras y quienes hemos empujado durante décadas una institucionalidad que simplemente no quiere cambiar.

 
Y justamente porque hemos estado, porque conocemos de raíz el problema, es que hoy hablamos.

 
No para buscar culpables fáciles.

 
No para sumar ruido a la tragedia.

 
Sino porque esta dolorosa pérdida de cinco vidas viene a confirmar lo que venimos diciendo hace 20 o 30 años: el sistema que administra nuestras áreas protegidas está fracasado.




conaf18102025

PROFESIONALES CONAF ABORDAN EL ESTADO DE LA CONSERVACIÓN EN ÁREAS PROTEGIDAS Y LOS DESAFÍOS QUE ENFRENTA LA BIODIVERSIDAD REGIONAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

TURISTA BRITÁNICO QUE SOBREVIVIÓ A TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE ASEGURA QUE “HUBO FALLAS EN EL PARQUE”

Leer Más

​"Había reportes meteorológicos de que habrían vientos de 100 kilómetros por hora, nos dijeron que era normal", aseguró Christian Aldridge, que declaró en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Magallanes.

​"Había reportes meteorológicos de que habrían vientos de 100 kilómetros por hora, nos dijeron que era normal", aseguró Christian Aldridge, que declaró en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Magallanes.

circuitoO
nuestrospodcast
ORQUESTA DE CÁMARA 2

ORQUESTA DE CÁMARA DE CHILE GIRA POR LA REGIÓN DE MAGALLANES

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
circuitoO

TURISTA BRITÁNICO QUE SOBREVIVIÓ A TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE ASEGURA QUE “HUBO FALLAS EN EL PARQUE”

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
WhatsApp Image 2025-11-20 at 17

COMUNIDAD RESCATA SU HISTORIA Y PRESENTA NUEVOS PROYECTOS DE SOSTENIBILIDAD Y APOYO SOCIAL

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
DSC07660

COMODORO JUAN SOTO HERRERA ASUMIÓ COMO NUEVO COMANDANTE EN JEFE DE LA TERCERA ZONA NAVAL