TORRES DEL PAINE: LA TRAGEDIA QUE EVIDENCIA EL FRACASO DEL ESTADO EN SUS PARQUES NACIONALES

​En los próximos días veremos un fenómeno muy chileno. Una avalancha de opinólogos, columnistas, políticos, voceros improvisados, empresarios iluminados y comentaristas circunstanciales aparecerán con grandes discursos sobre la tragedia en el Parque Nacional Torres del Paine. Con tono grave y aire de expertos, dirán qué falló, qué se debe hacer, dónde están las responsabilidades, cómo habría que regular, qué habría que prohibir. Todos aparecerán, todos tendrán opinión, todos escribirán columnas, todos dictarán cátedra.

Quienes hoy llenan la discusión pública son, en su mayoría, voces que solo aparecen en la contingencia. Cuando

el parque necesita trabajo y presencia real, no están.

​Y decimos aparecidos, porque muchos, lo son.

​Porque en el día a día, en la realidad cruda del territorio, en los 30 años de desafíos, de reuniones interminables, de mesas de trabajo vacías, de intentos fallidos por modernizar este parque, ninguno de ellos está.

​Nunca han defendido de verdad las áreas protegidas. Nunca han puesto un pie en la complejidad institucional que asfixia al destino. Nunca han empujado un plan de manejo, un proyecto de seguridad, un nuevo circuito, una concesión, un sistema de rescate.

​Nunca han exigido con fuerza que el Estado haga su trabajo.



Hoy aparecen, porque la contingencia ofrece vitrina.



Nosotros no somos aparecidos. Nosotros hemos estado siempre.



Somos quienes administramos gran parte de los flujos turísticos del parque, quienes conocemos su historia, su operación real, sus dinámicas y sus límites. Somos quienes hemos convivido con la montaña, quienes sabemos de tormentas repentinas, quienes hemos acompañado a visitantes, quienes hemos socorrido emergencias, quienes hemos propuesto mejoras y quienes hemos empujado durante décadas una institucionalidad que simplemente no quiere cambiar.



Y justamente porque hemos estado, porque conocemos de raíz el problema, es que hoy hablamos.



No para buscar culpables fáciles.



No para sumar ruido a la tragedia.



Sino porque esta dolorosa pérdida de cinco vidas viene a confirmar lo que venimos diciendo hace 20 o 30 años: el sistema que administra nuestras áreas protegidas está fracasado.







