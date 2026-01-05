Punta Arenas,
5 de enero de 2026

NUEVA EXIGENCIA PARA LICENCIAS DE CONDUCIR: REVISA EL NUEVO REQUISITO QUE SE PODRÍA EXIGIR

​Proyecto busca sumar como requisito no figurar en el Registro de Deudores de Pensiones para obtener o renovar la licencia de conducir.

Nueva-exigencia-para-licencias-de-conducir-avanza-en-el-Congreso-700x394

La licencia de conducir continúa siendo un documento esencial para cualquier persona que opere un vehículo motorizado en el país.​ Tanto quienes la solicitan por primera vez como quienes requieren su renovación deben cumplir una serie de condiciones ya establecidas, a las que podría sumarse una nueva exigencia tras la reciente aprobación de un proyecto en la Cámara de Diputadas y Diputados.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una propuesta legislativa —impulsada por parlamentarios oficialistas e independientes— que incorpora un nuevo requisito en los procesos de obtención y renovación de licencias. La iniciativa avanzará ahora al Senado para continuar su trámite constitucional.

Cuáles son los requisitos actuales para solicitar o renovar la licencia

Las condiciones vigentes para acceder a una licencia de conducir o actualizarla contemplan elementos básicos y verificables ante la Dirección de Tránsito respectiva. Entre ellos se encuentran:

  • Contar con cédula de identidad al día.
  • Haber cumplido 18 años (o 17, si la persona aprueba un curso en una Escuela de Conductores y dispone de autorización de padres, apoderados o representantes legales).
  • Haber finalizado la educación básica.
  • Presentar comprobante de domicilio, según lo solicitado por la municipalidad correspondiente.
  • Declarar no consumir sustancias ilícitas que afecten la conducción.
  • Cumplir con los criterios de idoneidad moral considerados por la Ley.
  • Aprobar los exámenes teórico, psicotécnico y práctico.
  • Someterse a una evaluación médica exigida en el proceso.

Qué nuevo requisito pretende incorporar la iniciativa

El texto aprobado establece que las personas no deberán figurar en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos al momento de solicitar o renovar su licencia. Esta condición será verificada por los funcionarios municipales encargados del trámite.

La propuesta también señala que la licencia podría ser anulada si, tras su emisión, el titular pasa a integrar dicho registro. “Para ello, los Departamentos de Tránsito y Transporte Público Municipal deberán realizar una revisión mensual del registro e identificar a deudores con domicilio en la comuna donde mantienen una licencia de conducir vigente”, explican desde la Cámara Baja.

Cuándo podrán volver a solicitar el documento quienes sean rechazados

Las personas impedidas de obtener o renovar su licencia por aparecer en el registro podrán acceder nuevamente al documento una vez eliminadas del listado, lo que ocurre cuando se regularizan las obligaciones parentales. La propuesta remarca que, en estos casos, no será necesario esperar los dos años de inhabilitación que aplican para otras causales de cancelación.

Fuente: elmostrador.cl 


PRESIDENTE BORIC LLAMA A ESTUDIANTES QUE OBTUVIERON LOS MEJORES PUNTAJES DE LA PAES 2026

