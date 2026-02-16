Punta Arenas,
16 de febrero de 2026

INDAP MAGALLANES IMPULSA HISTÓRICA INVERSIÓN PARA FORTALECER AGRICULTURA REGIONAL

Buenos Días Región

Gabriel Zegers Muller Ingeniero Agrnomo y Director de INDAP Magallanes

En el programa Buenos Días Región, Gabriel Zegers Müller, ingeniero agrónomo y director de INDAP Magallanes, destacó el inicio de la operación del convenio entre el Gobierno Regional e INDAP, que permitirá un inédito impulso al sector hortofrutícola.

El primer concurso de inversiones enfocado en ampliar la superficie productiva bajo invernaderos, sistemas de riego y cortavientos cerró con más de 80 proyectos en evaluación, los cuales podrían ser financiados durante el año. El programa, que se extenderá por tres años, prácticamente duplicará el presupuesto regional de inversión, elevando los topes de financiamiento desde $3,5 millones a $7,5 millones por proyecto.

Zegers subrayó que esta inyección de recursos es clave para enfrentar las condiciones climáticas de Magallanes, donde el viento y el frío exigen infraestructura de mayor costo y tecnología. Paralelamente, INDAP mantiene abiertos concursos para la tecnificación del riego; es fundamental para la seguridad hídrica y el programa SIRS para el sector ganadero, enfocado en cortavientos, aguadas y cercos.

Otro eje relevante es el apoyo a las juventudes rurales. Desde 2022, INDAP ha focalizado sus instrumentos de inversión en menores de 40 años, logrando que jóvenes agricultores consoliden proyectos productivos y permanezcan en el campo. Además, comenzó el segundo ciclo del programa TAS (Transición a la Agricultura Sustentable), que reúne a 37 productores en Punta Arenas y Puerto Natales en un trabajo conjunto con INIA para fortalecer la agroecología regional.

Finalmente, el director informó que está abierta la convocatoria nacional para que productores de agroelaborados participen en el Festival Ñam 2026, instancia gastronómica que se realizará en abril en Santiago. INDAP financiará el stand y el traslado de los seleccionados, invitando a postular hasta el 20 de febrero a quienes cuenten con productos procesados y resolución sanitaria vigente.

Juan Francisco Miranda, DC

JUAN FRANCISCO MIRANDA ANALIZA GESTIÓN DE BORIC Y LLAMA A DAR CONTINUIDAD A PROYECTOS REGIONALES

EXPORTACIONES DE MAGALLANES CRECEN 24,6% EN DICIEMBRE Y CIERRAN 2025 CON ALZA ACUMULADA DE 30,2%

​Las ventas regionales al exterior alcanzaron los US$123,2 millones en el último mes del año, impulsadas principalmente por el sector Industria y con China como principal destino.

DE MAGALLANES AL MUNDO: OBRAS DE 18 CREADORES LOCALES CRUZAN LAS FRONTERAS GRACIAS A LA FERIA ARTESANÍAS AUSTRALES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

DELEGACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL REALIZA PROCESO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN ESPAÑA

EL AMIGO DE LA FAMILIA

PINGÜINO DE HUMBOLDT ES DECLARADO MONUMENTO NATURAL TRAS HISTÓRICA PARTICIPACIÓN CIUDADANA