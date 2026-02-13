Punta Arenas,
13 de febrero de 2026

CUIDADO SI MANEJAS EN MAGALLANES: MILES DE ANIMALES SON ATROPELLADOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN CHILE

Según el proyecto "Fauna impactada en las carreteras y caminos de Chile", los registros marcan más de 2.000 especies atropelladas en los últimos años.

Guanaco en Torres del Paine

El atropello de fauna silvestre en las carreteras es una problemática grave: en las rutas cercanas a Parques Nacionales, Reservas Nacionales y Monumentos Naturales, los atropellos están entre los factores más importantes de mortalidad no natural de animales vertebrados terrestres, superando, incluso, a la caza furtiva. 

En Chile si bien no existen cifras oficiales consolidadas sobre atropellos de fauna silvestre, el proyecto "Fauna impactada en las carreteras y caminos de Chile" (FICCH) lleva un registro con más de 200 colaboradores. Los números marcan en los últimos años un total de más de 2.100 animales atropellados a lo largo del país. 

Un estudio de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), que analizó atropellos en áreas protegidas entre 2010 y 2018, registró 429 animales nativos muertos en caminos ubicados dentro o próximos a parques nacionales y reservas.

Desde Magallanes, el llamado es a conducir con mayor precaución, especialmente en rutas que atraviesan ecosistemas naturales. En la región es posible encontrarse con especies como el cóndor, el chingue, el puma, el guanaco o el armadillo, animales que forman parte del patrimonio natural patagónico.


MAGALLANES LOGRA 13 PODIOS EN LA COPA TRILOGÍA DEL AGUA 2026

La delegación regional destacó en pruebas de aguas abiertas disputadas en mar y río, consolidando su presencia competitiva en el sur del país.

La delegación regional destacó en pruebas de aguas abiertas disputadas en mar y río, consolidando su presencia competitiva en el sur del país.

día condon its

ITS SIGUEN SIENDO DESAFÍO EN MAGALLANES: HOSPITAL DE NATALES REFUERZA LLAMADO PREVENTIVO EN EL DÍA DEL CONDÓN

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Andro Mimica

SEREMI ANDRO MIMICA REALIZA BALANCE DE LA GESTIÓN EN MAGALLANES: "VAN A RECIBIR UN GOBIERNO MUCHÍSIMO MÁS ORDENADO QUE NOSOTROS"

Base Naval Arturo Prat

CON VIENTO DE MÁS DE 120 KM/H Y -30°C DE SENSACIÓN TÉRMICA: ASÍ SE VIVE UN VERANO EN LA ANTÁRTICA

