CUIDADO SI MANEJAS EN MAGALLANES: MILES DE ANIMALES SON ATROPELLADOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN CHILE

El atropello de fauna silvestre en las carreteras es una problemática grave: en las rutas cercanas a Parques Nacionales, Reservas Nacionales y Monumentos Naturales, los atropellos están entre los factores más importantes de mortalidad no natural de animales vertebrados terrestres, superando, incluso, a la caza furtiva.

En Chile si bien no existen cifras oficiales consolidadas sobre atropellos de fauna silvestre, el proyecto "Fauna impactada en las carreteras y caminos de Chile" (FICCH) lleva un registro con más de 200 colaboradores. Los números marcan en los últimos años un total de más de 2.100 animales atropellados a lo largo del país.

Un estudio de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), que analizó atropellos en áreas protegidas entre 2010 y 2018, registró 429 animales nativos muertos en caminos ubicados dentro o próximos a parques nacionales y reservas.

Desde Magallanes, el llamado es a conducir con mayor precaución, especialmente en rutas que atraviesan ecosistemas naturales. En la región es posible encontrarse con especies como el cóndor, el chingue, el puma, el guanaco o el armadillo, animales que forman parte del patrimonio natural patagónico.

